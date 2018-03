US-Präsident Trump kritisiert das globale Ungleichgewicht im Welthandel. Kanzlerin Merkel verteidigt hingegen den deutschen Exportüberschuss.

In der von US-Präsident Donald Trump befeuerten Debatte über globale Ungleichgewichte im Welthandel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den hohen deutschen Exportüberschuss verteidigt. Merkel sagte am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, ...

