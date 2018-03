Der türkische Präsident Erdogan möchte seine Leopard-Panzer mit Technik von Rheinmetall aufrüsten. Doch seine Chancen stehen schlecht.

Im niedersächsischen Unterlüß hat der Erprobungsleiter der Rheinmetall-Tochter ADS ein lebensechtes Horrorszenario aufgebaut, das Soldaten etwa in Afghanistan fürchten. Ein simulierter Konvoi wird durch einen Selbstmordattentäter mit Autobombe gestoppt, dann nehmen Kämpfer die Fahrzeuge mit Panzerfäusten russischer Bauart von der Seite unter Beschuss. Das erste Geschoss geht noch daneben und zerfetzt einen Jeep, das zweite fliegt aber direkt aufs Ziel zu.

Jetzt wären die Soldaten im Fahrzeug in der Realität in höchster Lebensgefahr. Doch weniger als einen Meter vor dem geschützten Fahrzeug - in der Probephase ein Versuchsaufbau mit Stahlplatten - wird die Panzerfaust in einer Flammenwand gestoppt.

Ein Rheinmetall-Schutzsystem hat das Projektil mit Sensoren erfasst und mit einem Druck- und Energiestrahl vom Dach des Fahrzeugs aus in Millisekunden in der Luft zerteilt. Was von dem Panzerfaust-Geschoss noch am Fahrzeug ankommt, reicht gerade aus, um die Farbe der Panzerung etwas anzukratzen. "Alle Insassen unverletzt", bilanziert ADS-Chef Stefan Haase den Versuch.

Die Technik, die im Rheinmetall-Testzentrum in Unterlüß erprobt wird, ist genau diejenige, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dringend für seine in Deutschland gekauften Leopard-Panzer haben will. Bei den Kämpfen in Syrien verloren die Türken bereits rund zehn Leopard-Modelle durch Panzerfaust- oder Raketenbeschuss. Gefährlich ist vor allem der Häuserkampf, wenn nicht auf die dick gepanzerte Front, sondern von der Seite oder gar von oben auf sie angelegt wird.

Für etwa 100 Leopard-Panzer möchte die Türkei gern deutsche Schutzsysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...