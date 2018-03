Liebe Leser,

für Hasbro gibt es aktuelle schlechte Nachrichten aus gleich mehreren Richtungen. Zum einen ist jetzt offiziell, was vorher bereits vermutet wurde: Der Spielzeug-Einzelhändler Toys "R' Us wird sämtliche Filialen in den USA schließen. Hasbro erzielte dort schätzungsweise 10 Prozent seines Umsatzes. Zum anderen musste das Unternehmen jüngst einen Gewinnrückgang vermelden.

2017 lag der Nettogewinn nur noch bei 396,6 Millionen USD, während es im Jahr zuvor noch 551,4 Millionen ... (Robert Sasse)

