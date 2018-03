Am Sonntag wird in Russland gewählt. Die Affäre um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion kann Putin dabei wenig anhaben. Ein Stimmungsbild.

Wladimir Putin - der Giftmischer. Während die Vorstellung in London Angst und Schrecken verbreitet, ruft sie in Moskau nur höhnisches Gelächter hervor.

Im russisch-britischen Verhältnis brodelt es: Großbritannien wirft Russland vor, den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal vergiftet zu haben, wies deshalb 23 russische Diplomaten aus. Moskau reagierte darauf am Samstagvormittag, indem es seinerseits 23 britische Diplomaten auswies.

Doch um seine Wiederwahl bei der russischen Präsidentschaftswahl muss sich Wladimir Putin deshalb keine Sorgen machen - ganz im Gegenteil.

Die Anschuldigungen Großbritanniens beim Giftanschlag, zudem die fast zeitgleich mit der Affäre einhergehende Verschärfung der Sanktionen auch von US-Seite - hier wegen der Einmischung des Kremls in den US-Wahlkampf. All das hat bei vielen Russen den Verdacht geweckt, dass es sich um eine konzertierte Aktion des Westens handelt, um kurz vor der russischen Präsidentenwahl noch einmal den Druck zu erhöhen.

Dies dürfte die Zustimmungswerte Putins eher noch steigern, meint der Soziologe Andrej Kolesnikow: Der Experte des Moskauer Carnegie-Zentrums erinnert an den Abschuss der Boeing über dem Donbass-Gebiet 2014. "Damals war nur eine verschwindend kleine Zahl von Teilnehmern in den Umfragen bereit zuzugeben, dass das auch prorussisch gestimmte Militärs getan haben könnten, während die Mehrheit der These zustimmte, dass es sich um eine antirussische ...

