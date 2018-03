Die Kryptowährungen erreichten 2017 den Mainstream, als der Bitcoinkurs im Laufe des Jahres um das 13-fache anstieg.



Es wird oft als "digitales Gold" bezeichnet, da einige der Eigenschaften von Bitcoin und anderen Kryptowährungen dem Edelmetall ähneln, das oft als Wertspeicher verwendet wird. Aber dieser Vergleich wird ihm nicht gerecht.



Kryptowährungen sind ein elektronisches Kassensystem, das nicht auf Zentralbanken oder vertrauenswürdige Dritte angewiesen ist, um Transaktionen zu verifizieren und neue Einheiten davon zu schaffen. Stattdessen verwendet es Kryptographie, um Transaktionen in einem öffentlich verteilten Speicher, der so genannten Blockchain, zu bestätigen, was direkte Peer-to-Peer-Zahlungen ermöglicht.

Diese Definition mag im Moment geradezu kryptisch erscheinen, aber ...

