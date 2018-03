Behörden, die funktionieren - das versprechen Politiker seit Langem. Doch die Wirklichkeit sieht vielerorts noch immer anders aus.

In der Regel lassen sich Brautpaare erst auf dem Standesamt trauen und treten anschließend gemeinsam vor den Altar. Oft findet auch nur eine Behördentrauung statt. Absolut ungewöhnlich ist allerdings, Gäste zur Hochzeitsparty einzuladen, ohne genau zu wissen, ob es bis dahin mit einem Termin beim Standesamt klappt.

Doch genau das hat diese Woche Berlins Kultursenator Klaus Lederer gemacht. Das zuständige Bezirksamt in Berlin-Pankow hatte ihm eine Wartezeit von drei bis vier Monaten in Aussicht gestellt. So lange wollte das Paar mit seinem Fest nicht warten.

Es wäre eine lustige Anekdote, hätte nicht fast am gleichen Tag der neue Vizekanzler der Bundesregierung, Olaf Scholz, in Berlin "gutes Regieren" ...

