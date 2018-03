Der HSV verliert auch unter dem neuen Trainer Christian Titz weiter. Am 27. Spieltag unterlagen die Hanseaten im eigenen Stadion der Hertha aus Berlin mit 1:2.

In der ersten Halbzeit boten die Hamburger mit komplett erneuerter Aufstellung noch eine gute Leistung und trafen durch Douglas Santos (25. Minute), doch danach war nur noch Verunsicherung angesagt. Die Herthaner Valentino Lazaro (56.) und Salomon Kalou (63. Minute) drehten die Partie. Rein theoretische Restchancen auf den Meistertitel hat sich dagegen Eintracht Frankfurt mit einem 3:0-Sieg über Mainz gesichert. Dafür müssten die Bayern allerdings morgen in Leipzig und auch alle weiteren Spiele verlieren und Frankfurt jedes Mal so spielen wie heute.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 3:3, Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 3:0, FC Augsburg - SV Werder Bremen 1:3.