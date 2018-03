mid Groß-Gerau - Die Bundesbürger haben ihre Lust am "oben ohne" - Fahren entdeckt. Um dem Trend gerecht zu werden, bietet mittlerweile so gut wie jeder namhafte Automobilhersteller mindestens ein Cabriolet an. Lieferfristen von bis zu einem halben Jahr für ein Cabriolet sprechen für die Nachfrage. Und das bei den wenigen warmen Tagen, an denen in unseren Breitengraden die Sonne scheint: Ganze 1.461 Sonnenstunden im Raum Köln/Bonn oder 1.814 in Stuttgart zählte das Wetteramt Essen im gesamten ... (Global Press)

