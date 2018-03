Liebe Leser,

die Aktie von European Lithium leidet weiter unter einer schlechten Stimmung an der Börse. In der laufenden Woche verlor das Papier erneut um 6,7 Prozent an Wert. Schon seit Anfang des Jahres ist die Aktie nach heftigen Kurssprüngen Ende letzten Jahres immer mehr unter Druck gekommen. Für Anleger sind die aktuellen Verluste aber noch kein Grund zur Panik.

Über die letzten sechs Monate bleibt noch immer ein Gewinn von rund 400 Prozent! Wie sich die Anteile nun kurzfristig ... (Robert Sasse)

