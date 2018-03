Die Entwicklungen im Handelsstreit und Aussagen der US-Notenbank dürften die Börsen bewegen. Und das nicht unbedingt zum Guten.

Trump und Powell - diese Namen sind die Schlagworte nach denen Börsianer auch in Deutschland in der kommenden Woche den Nachrichtenfluss scannen dürften. Dabei sind Aussagen von US-Präsident Donald Trump für die Märkte wohl ein größeres Risiko als die des neuen Notenbankchefs Jerome Powell. Denn die Gefahr, dass der Handelsstreit den Trump bereits Anfang des Monats angezettelt hat, eskaliert, ist groß. Die in den USA verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium verunsichern Investoren, zumal jetzt auch noch zusätzliche Abgaben für chinesische Produkte im Gespräch sind. Die chinesische Regierung ließ daraufhin verlauten, dass sie in einem Handelskrieg keine Gnade walten lassen werde.

Sascha Rehbein, Aktienanalyst bei der Weberbank, glaubt zwar wie auch viele andere Strategen nicht daran, dass es tatsächlich zu einem Handelskrieg kommen wird. Aber: "Für die Kapitalmärkte sind Unsicherheitsfaktoren natürlich Gift."Bislang wirkt dieses Gift indes nur schleichend. Der Dax legte in der vergangen Woche unter dem Strich sogar leicht zu. Dabei pendelte der Leitindex im Wochenverlauf in einer Spanne zwischen 12.162 und 12.460 Punkten. Dabei legten die Autokonzerne BWM, Daimler und VW sogar zu. Die Aktie des Stahlkonzern Thyssen-Krupp dagegen verlor.

Gestützt wurde der deutsche Markt dabei unter anderem von guten Geschäftszahlen von Unternehmen wie Adidas und Munich Re. Auch die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon ...

