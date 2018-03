Im Kampf um die Zukunft des Automobils steht Volkswagen nicht automatisch auf der Verliererseite.

Drei Topmanager haben innerhalb kurzer Zeit den Elektroautobauer Tesla verlassen. Die Abgänge fallen in eine Phase, in der das Unternehmen die Serienfertigung seiner Limousine Model3 nicht in den Griff bekommt. Beim Elektroautobauer Tesla herrscht in der Führungsetage weiterhin eine starke Fluktuation. Wie Bloomberg meldet, haben Finanzvorstand Susan Repo, Chef-Controller Eric Branderiz sowie der globale Vertriebsleiter Jon McNeill das Unternehmen verlassen. Repo und McNeill wechselten zu anderen Unternehmen, Brandez ging aus persönlichen Gründen. Insgesamt haben in den letzten Jahren mehr als 50 hochrangige Mitarbeiter Tesla verlassen. Die Abgänge der drei Führungskräfte fällt in eine Phase, in der Tesla die Serienfertigung der Limousine Model 3 nicht in den Griff bekommt. Firmenchef Elon Musk nannte die derzeitige Situation eine "Produktionshölle". Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen benutzt im Gespräch mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...