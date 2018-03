18.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die europäischen Aktienmärkte setzten in der letzten Woche ihren Seitwärtstrend fort. Der Stoxx 600 stieg leicht auf 376 Punkte (+0,1%). In den USA konsolidierte der S&P 500 nach den siginfikanten Anstiegen der letzten Wochen (+0,3%). Der US-Technologieindex Nasdaq 100 notiert leicht unter seinem dieswöchigen Allzeithoch bei 7.131 Punkten. Die Q4 Berichtssaison in den USA ist jetzt abgeschlossen und die Ergnbnisse können sich sehen lassen. Das...

