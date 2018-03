Präsident Wladimir Putin hat im Wahlkampf Wirtschaftsreformen versprochen - so wie er es seit dem Beginn seiner Herrschaft vor 19 Jahren immer wieder tut. Seine ökonomische Bilanz ist verheerend.

Die beiden Unternehmer könnten unterschiedlicher nicht sein: Wassilij Popow, 54, stammt aus dem russischen Norden, wählt seine Worte mit Bedacht und beteuert, kein Schmiergeld zu zahlen. Seine Unternehmen - eine Einzelhandelskette, ein Milchbetrieb und eine Lokalzeitung - steuert er nach westlichen Methoden, seinen Managern gibt er lediglich die Richtung vor. Wjatscheslaw Jakowlew, 48, dagegen kommt aus Russlands Süden und ist ein aufbrausender Mensch, der in kurzen Sätzen spricht und sich schnell in Rage redet. Er herrscht über eine Maschinen- und Werkzeugfabrik und mischt bei jeder Entscheidung persönlich mit.

Der eine, Popow, bezeichnet sich als Oppositioneller, der andere, Jakowlew, als Patriot. Doch zwei Dinge haben die beiden gemeinsam: Als mittelständische Unternehmer, die jeweils mehr als 500 Angestellte beschäftigen, zählen sie erstens zu denen, auf deren Schultern eigentlich Russlands Wirtschaft ruhen müsste - so jedenfalls die Beteuerungen der Regierung Wladimir Putin.

Doch zweitens stehen Popow und Jakowlew für eine Reihe von russischen Unternehmern, die längst die Hoffnung auf Besserung in Putins Reich aufgegeben haben. "Von der jetzigen Regierung erhoffe ich mir gar nichts mehr", sagt Jakowlew. "Ich habe beschlossen, möglichst wenig mit dem Staat in Berührung zu kommen", sagt Popow.

Dabei versuchte der Präsident im Wahlkampf nach Kräften, den Eindruck zu erwecken, dass die von Popow und Jakowlew lange ersehnten Wirtschaftsreformen endlich in Angriff genommen werden. Ein Versprechen, das seit drei Amtszeiten auf seine Einlösung wartet. Tatsächlich ist die wirtschaftliche Bilanz von Putin, der sich gern als starker Macher und hemdsärmeliger Anpacker inszeniert, äußerst bescheiden. Im vergangenen Jahr steuerte die Wirtschaft nach einer zweijährigen Rezession wieder in die Wachstumszone. Doch das Plus verharrte bei mickrigen 1,5 Prozent, trotz eines sich erholenden Ölpreises.

"Wenn wir drei Prozent Wachstum erreichen wollen, brauchen wir eine ganze Reihe von Veränderungen", mahnte zuletzt Russlands junger Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin. Und auch der Kreml-Herrscher selbst hat in seiner Rede zur Lage der Nation vor wenigen Wochen angemahnt, das Geschäftsklima in Russland müsse sich grundlegend verbessern - und "ein Höchstmaß an unternehmerischen Freiheiten und Wettbewerb sicherstellen".

Freiheit? Wettbewerb? Auf dem Gebiet, das woanders unter "Marktwirtschaft" firmiert, fällt Putins Bilanz besonders mager aus: Fast 20 Jahre ist er nun in Regierungsverantwortung - und es waren zwei Jahrzehnte der verpassten wirtschaftspolitischen Chancen.

Und das, obwohl Putin so viel Geld zur Verfügung stand wie nur wenigen anderen Regierungschefs. Allein 2017 spülten Öl- und Gasexporte Russland mehr als 100 Milliarden Dollar in die Staatskasse; das entspricht rund zehn Prozent der Wirtschaftsleistung. Vor einigen Jahren, als die Öl- und Gaspreise deutlich höher lagen, summierten sich die jährlichen Einnahmen sogar auf mehr als 300 Milliarden Dollar. Insgesamt, so Schätzungen, standen Putin 3,5 Billionen Dollar aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe zur Verfügung.

Zwar nutzte er den Petrodollar-Regen, um die Infrastruktur zu modernisieren, ließ Dutzende Flug- und Seehäfen bauen, Gas- und Kernkraftwerke. Auch die Versorgung mit Internet und Mobilfunk gelang ordentlich. Und in den Außenbezirken russischer Großstädte drehen sich allerorts Baukräne, unter denen moderne Wohnblöcke in die Höhe schießen.

Jeder sechste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...