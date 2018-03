Im Wochenchart der Adidas AG Aktie wird deutlich, dass sich der Wert seit einigen Monaten in einer Range zwischen etwa 165.00 Euro und 200.00 Euro bewegt. In der vergangenen Handelswoche erreichte der Kurs nun erneut den unteren Bereich dieses Marktgleichgewichts. Diese Tatsache hat offensichtlich im weiteren Verlauf der letzten Handelswoche dazu geführt, dass die Käufer die Gunst der Stunde genutzt haben und entsprechen aggressiv in den Markt eingestiegen ...

