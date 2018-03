Der DAX hat die letzte Handelswoche fast unverändert verlassen. Viel Spaß hatten aber sicher wieder die Trader, die mit starken Hebeln die Bewegungen in den Indizes begleiten. Mit einem Verlust von rund 300 Punkten am Dienstag und einem Wiederanstieg in etwa der gleichen Größenordnung bis zum Wochenende kann man sehr schöne Trades umsetzen. Der MDAX zeigte sich in der letzten Woche schwach und verlor rund drei Prozent und auch im TecDAX gab es einen ...

