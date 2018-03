An digitaler Technik kommt kaum ein Unternehmen mehr vorbei. Gerade der Mittelstand hat damit aber Probleme, zeigt eine neue Studie.

Ein Mangel an Fachleuten bremst einer Studie zufolge die Digitalisierung in vielen mittelständischen Unternehmen in Deutschland aus. Jede fünfte Firma findet nicht genug Personal, um den Bereich auszubauen, und investiert deshalb nicht oder zu wenig in die Digitalisierung ihres Geschäfts. Das geht aus einer Befragung von 2000 Mittelständlern im Auftrag des Beratungsunternehmens EY hervor. Es ist der am häufigsten genannte Grund vor fehlendem eigenen Know-how und fehlenden finanziellen Mitteln.

EY-Mittelstandsexperte Michael Marbler spricht von einem "Alarmsignal". Er sieht vor allem kleinere Firmen in der Gefahr, in eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...