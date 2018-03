Der DAX ist weiterhin auf Erholungskurs. Allerdings stehen für die kommende Handelswoche starke Widerstände im DAX-Chart. Wie kann es nun weitergehen? Welche Kursmarken sind wichtig? Eine Antwort finden Sie in diesem Text. In der heutigen Chartanalyse kommen erneut verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz. So werden Sie in der DAX-Videoanalyse sowohl klassische Charts, wie auch Point & Figure oder auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...