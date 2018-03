Es gibt mehr als eine Billion Gründe, in Aktien zu investieren, und jeder einzelne davon hat ein US-Dollarzeichen.



Im Jahr 2017 erhielten die Investoren weltweit unglaubliche 1,252 Billionen US-Dollar an Unternehmensdividenden, laut Janus Henderson Global Dividend Index.



Das ist ein neuer Rekord und bedeutet einen Anstieg von 7,7 % im Jahresverlauf, die höchste Wachstumsrate seit 2014. Das um Wechselkursschwankungen, einmalige Sonderdividenden und andere Faktoren bereinigte Wachstum lag bei beachtlichen 6,8 %.



Ob du nun Einzelaktien, Fonds oder Exchange Traded Funds (ETFs) hältst, dein Portfolio wird davon profitieren.

Nur ein kleiner Stolperer

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal an die Macht der Dividenden zu erinnern, da ...

