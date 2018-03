Das Ziel der russischen Regierung, die Präsidentenwahl zu einem Plebiszit zu machen, scheint erreichbar: Die Wahlbeteiligung ist hoch. Ein St

Frostig und klar: In gewisser Hinsicht erinnert das Wetter in Moskau am Wahltag auch an die politische Großwetterlage. In den internationalen Beziehungen steuern Moskau und der Westen nach der Affäre um die Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal auf eine Eiszeit zu, auf nationaler Ebene ist der Sieg des Kremlkandidaten schon im Vorfeld praktisch gesichert.

Die Russen hielt das nicht davon ab, trotzdem ihre Stimme abzugeben. "Ich gehe jetzt schnell abstimmen und fahre dann auf die Datscha", verrät der Moskauer Denis vor dem Wahllokal 31 in der Moskauer Innenstadt. Wen er wähle, das werde er allerdings erst im letzten Moment entscheiden, fügte er hinzu. "Ich schau mir alle Kandidaten noch einmal an und dann mach ich mein Kreuzchen. Nur Sobtschak wird es auf keinen Fall", sagte der 38-jährige Ingenieur.

Die 63-jährige Irina aus der Moskauer Vorstadt Podolsk ist schon weiter mit der Entscheidung. Um elf Uhr ist sie mit der ganzen Familie, darunter auch ihrer 87-jährigen Mutter in die nahegelegene Schule zum Wählen gegangen. Soviel Aktivität wird belohnt: Anschließend gab es kostenlos eine Pralinenschachtel.

"Ich habe für Putin abgestimmt", sagte Irina. Sie verspreche sich davon "außenpolitische Stabilität" und dass es keinen Krieg gebe, meint sie. In der Wirtschaft hingegen hofft die eigentlich schon pensionierte, aber noch in einer Fabrik arbeitende Elektronik-Ingenieurin auf Veränderungen: "Ich hoffe, dass die großen Betriebe, wo viele Menschen arbeiten, stärker gefördert werden", sagt sie und drückt insgeheim sogar die Daumen für einen Regierungswechsel.

Die russischen Fernsehsender berichten von einer "außerordentlich aktiven ...

