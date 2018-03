Eine neue Studie untersucht die Folgen der Globalisierung. Demnach fördert die Entwicklung vor allem die Ungleichheit.

Der Duden ist eine Art Relevanzindikator. An den Begriffen, die neu in das Wörterbuch aufgenommen werden, lässt sich immer auch eine Entwicklung ablesen. 2013 fand das Wort Energiewende Einzug in den Duden, 2009 die Abwrackprämie, im Jahr 2000 das Wort Globalisierung.

Kaum ein Ausdruck wurde in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit so kontrovers diskutiert. Vereinfacht gesagt bezeichnet er die weltweite Verflechtung von Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. Eine Entwicklung, die begünstigt wird von technischen Fortschritten im Bereich der Telekommunikation und der Transporttechnologie, aber auch von der Liberalisierung des Welthandels. Güter und Kapital überschreiten mühelos Grenzen, der Wohlstand wächst, die Armut sinkt.Soweit zumindest die Theorie.

Tatsächlich ist die Meinung der Menschen zur Globalisierung durchaus gespalten. Das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest zum Beispiel befragte im Herbst 2017 1565 Deutsche. Nur 27 Prozent stimmten der Aussage, dass die Globalisierung eine Chance für das Wirtschaftswachstum darstellt, voll und ganz zu. Sorgen bereitet den Menschen vor allem das Wohlstandsgefälle und die Gefährdung von Arbeitsplätzen.

