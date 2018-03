Am Grenzzaun zum Gazastreifen explodieren Sprengsätze. Israel reagiert mit Luftangriffen. Und die Armee zerstört weitere Hamas-Tunnel.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag zwei Angriffstunnel der im Gazastreifen herrschenden Hamas zerstört. Außerdem griff die Luftwaffe nach der Explosion eines Sprengsatzes am Grenzzaun Ziele in dem Palästinensergebiet an. Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt.

Israels Armeesprecher Jonathan Conricus sagte Journalisten, die Hamas habe versucht, einen neuen Tunnel zu graben, um ihn mit einem alten Tunnel zu verbinden, der im Gaza-Krieg 2014 teilweise zerstört worden sei.

Conricus warf der Hamas vor, sie versuche, "die Lage entlang des Grenzzauns eskalieren zu lassen". Hamas warf Israel dagegen vor, es wolle "die Menschen (in Gaza) einschüchtern ...

