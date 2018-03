Zusammen mit den anderen G20-Staaten will die Bundesregierung den Handelskonflikt angehen. Vielerorts wird vor Protektionismus gewarnt.

Die Bundesregierung will den Handelskonflikt mit den USA im Schulterschluss mit China und den anderen G20-Staaten lösen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping verabredeten am Wochenende eine enge Zusammenarbeit. Bereits am Montag werden sich die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Buenos Aires mit den Schutzzöllen der USA auf Stahl und Aluminium beschäftigen. Parallel dazu will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Washington direkt mit der US-Regierung sprechen. Rückendeckung kam von der Bundesbank, die vor neuem Protektionismus warnte.

US-Präsident Donald Trump nimmt mit den Schutzzöllen vor allem China aufs Korn. Er wirf dem Land vor, den US-Markt mit Billig-Stahl zu überschwemmen. Aber auch Deutschland und die EU hat er im Visier. Die EU und China haben mit Gegenmaßnahmen gedroht. In einem Telefonat sprachen sich Merkel und Xi nach Angaben der Bundesregierung dafür aus, im Rahmen des "G20 Global Forum" nach einer Lösung zu suchen. Dieses Dialog-Format ...

Den vollständigen Artikel lesen ...