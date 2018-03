Berlin (ots) - BILD-Talk "Die richtigen Fragen" am 19.3.2018 (ab 8.00 Uhr) LIVE auf BILD.de. Moderation: Anna von Bayern, Nikolaus Blome



Themen und Gäste Am Morgen nach der Präsidentschaftswahl in Russland: Was lassen wir Putin noch alles durchgehen? Gast im Studio: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Weitere politische Gäste und Experten werden per Live-Video ins BILD-Studio geschaltet.



Der BILD-Talk "Die richtigen Fragen" ist der erste Polit-Talk der Woche und kann jeden Montag 08.00 Uhr live auf BILD.de, Facebook und Youtube verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung von der freien Journalistin Anna von Bayern und BILD Politikchef Nikolaus Blome.



