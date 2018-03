Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die gute Weltkonjunktur und die Senkung der Unternehmensteuersätze in den USA lassen die Firmengewinne kräftig steigen. Bereits im vierten Quartal stiegen die Ergebnisse der 500 größten US-Firmen, wie sie im S&P 500 notieren, um durchschnittlich 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten erwarten, dass diese Wachstumsrate anhält. In Europa stiegen die Gewinne der 600 Unternehmen aus dem Stoxx-Index im Schlussquartal um gut 15 Prozent. Je stärker und länger die Gewinne 2018 weiterklettern, desto preiswerter und damit attraktiver werden Aktien. Eine Baisse ist nicht in Sicht.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Zu den wichtigsten Merkmalen unseres Anlagestils gehört, dass wir die erworbenen Wertpapiere relativ lange halten. So haben wir in den letzten zwölf Monaten nur eine Transaktion durchgeführt, indem wir den Gewinn bei der OMV-Position zum Teil realisiert ...

