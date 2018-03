Für den DAX ist die Börsenwoche am Freitag mit freundlicher Tendenz zu Ende gegangen. Der Leitindex verabschiedete sich mit einem Plus von 0,36 Prozent bei einem Stand von 12.389,58 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht erzielte der Index einen bescheidenen Gewinn von 0,35 Prozen. Damit zeigte er sich nach volatiler Woche kaum verändert. Bis zum sogenannten großen Verfall am Mittag kamen die Kurse ...

