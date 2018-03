Wie erwartet gewinnt Russlands Präsident Wladimir Putin die Wahl. Oppositionelle Wahlbeobachter berichten von Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe.

Wladimir Putin hat einer ersten Hochrechnung zufolge mehr als 70 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Auf ihn entfielen nach Auszählung von 21,3 Prozent der Stimmen 71,97 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Zentrale Wahlkommission am Sonntag meldete. Platz zwei ging demnach an den kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Pawel Grudinin, der 16 Prozent der Stimmen erhielt.

Dahinter liegt der nationalistische Politiker Wladimir Schirinowski mit knapp sieben Prozent. Die liberale TV-Journalistin Xenia Sobtschak erreichte demnach 1,4 Prozent. Die restlichen vier Kandidaten bekamen jeweils weniger als ein Prozent der Stimmen.

Wahlbeobachter hatten vor Schließung der Wahllokale mehr als 2500 Manipulationsversuche registriert. Mitarbeiter der oppositionsnahen Beobachterstelle Golos dokumentierten besonders viele Vorfälle in Moskau, St. Petersburg und in der südrussischen Stadt Krasnodar, wie einer Karte der Organisation am Sonntag zu entnehmen war. Nach Angaben des Innenministeriums wurden Behörden rund 650 Vorfälle gemeldet.

Im Internet kursierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...