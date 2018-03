Liebe Leser,

AWW hat in den ersten 9 Monaten 2017 den Umsatz um 1,4% auf 2,54 Mrd $ gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von 832 auf 965 Mio $. Der EBIT-Anstieg lag an geringeren Steuern und niedrigeren Betriebskosten. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 33,3 auf 38,1%. Von zweistelligen Margen in dieser Höhe können die meisten Unternehmen nur träumen. Das liegt an den hohen Eintrittsbarrieren für potenzielle Mitbewerber, denn der Versorgungssektor ist extrem kapitalintensiv.

Rund ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...