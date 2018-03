Bielefeld (ots) - Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schlägt sich auf die Seite der Dieselfahrer. Weder sie noch die Steuerzahler sollten auf den Kosten für eine Umrüstung der betroffenen Autos hängen bleiben, verkündete er am Wochenende vollmundig. Scheuer will mit den Autoherstellern verhandeln und dabei keine »Samtschuhe« anziehen. Hört! Hört! Das sind Worte, an denen sich Scheuer einst wird messen lassen müssen. Der CSU-Mann ist ja für seine markigen Äußerungen und seinen ruppigen Ton bekannt. Zuletzt ist er damit häufiger während der Koalitionsverhandlungen aufgefallen. Nun aber ist die Zeit des Sprücheklopfens vorbei. Jetzt heißt es: Politik machen, eine Politik für die Menschen und nicht für die ohnehin mächtigen Konzerne. Als Bundesverkehrsminister hat es Scheuer in der Hand, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Die Dieselfahrer tragen jedenfalls keine Schuld an der Abgas- und Luftmisere. Allein Hersteller und Politiker müssen sich diesen Schuh anziehen, darunter übrigens gerade auch Scheuers Parteifreund und Vorgänger im Amt, Alexander Dobrindt. Für Scheuer muss es jetzt heißen: besser machen!



