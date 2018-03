Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) will künftige Rednerhonorare als Bundestagsabgeordneter wohltätigen Zwecken spenden. Alle Einnahmen werde er an soziale Stiftungen weiterreichen, so Gabriel gegenüber "Bild" (Montag).

Zugleich versprach der Ex-Minister, auf keinen Fall als Lobbyist zu arbeiten. Gabriel: "Man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man selbst mal gesessen hat."