Den Kampf gegen den steigenden Missbrauch von Schmerzmitteln in den USA will der US-Präsident mit größtmöglicher Abschreckung gewinnen.

US-Präsident Donald Trump voraussichtlich am Montag einen Plan zum Kampf gegen die rasant gestiegene Schmerzmittelsucht vorstellen, der die Todesstrafe für Drogenhändler vorsieht. Das Justizministerium werde dies beantragen, wo es "nach gegenwärtigem Recht angebracht ist", kündigte der Vorsitzende von Trumps Rat für Innenpolitik, Andrew Bremberg, am Sonntag an.

In welchen Fällen dies konkret sein könnte, sagte er nicht. Das Präsidialamt verwies auf Nachfrage ...

