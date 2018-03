Ob Nüsslisalat, Lattich, Rucola, Chicorée, Eisberg- oder Bataviasalat: Die Vielfalt an Salaten ist riesig. Einer der meistkonsumierten Salate ist der Kopfsalat, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Seinen Namen kommt von seinem Aussehen, denn die Blätter laufen zu einem dichten Kopf zusammen. Kopfsalat enthält viel Wasser, wenig Kalorien, eine Vielzahl an...

Den vollständigen Artikel lesen ...