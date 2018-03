Chiba, Japan (ots/PRNewswire) - Insgesamt acht wichtige Wettkämpfe der Olympischen und Paralympischen Spiele Tokio 2020 werden in der Präfektur Chiba stattfinden. Um den Spielen zu Erfolg zu verhelfen, ist es wichtig, das Interesse der jungen Generation wie Studenten zu wecken, damit diese sich aktiv an Veranstaltungen beteiligen, die mit den Spielen einhergehen. Gemeinsam mit Schülern und Studenten führt die Regierung der Präfektur Chiba mehrere Initiativen durch.



(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102229/20180314 1966/_prw_PI1lg_lg8L4z5x.jpg)



Beispiele (Beteiligung an Veranstaltungen und Wettkämpfen)



- Die Regierung der Präfektur Chiba richtet eine interaktive Veranstaltung aus mit dem Ziel, Behindertensport zu fördern. Im Rahmen dieser Veranstaltung gründeten Universitätsstudenten der Präfektur ein ehrenamtliches Aktionskomittee, dessen Einsatzgebiet neben freiwilliger Mitarbeit auch Planung und Durchführung umfasst.



- Die Regierung der Präfektur veranstaltet Goalball- und Sitzvolleyball-Trainingseinheiten für Universitätsstudenten, die Lehrer werden möchten, sowie für andere Universitätsstudenten und jeden, der sich für Behindertensport interessiert. So kann Behindertensport mit behinderten Athleten erlebt und Raum für die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Konzept einer integrativen Gesellschaft geschaffen werden. Die Trainingseinheiten waren bisher erfolgreich, da die teilnehmenden Studenten sich als freiwillige Mitarbeiter und auf andere Weise aktiv an der Durchführung weiterer interaktiver Veranstaltungen beteiligen.



Beispiele (ehrenamtliches Engagement)



Die Softball-Weltmeisterschaft für Frauen wird im August 2018 an verschiedenen Orten in vier Städten stattfinden. Bewerbungen für ehrenamtliche Mitarbeit bei den Tokio Spielen 2020 werden ab dem kommenden Sommer entgegengenommen. Im Rahmen ihres Einsatzes zur Förderung der Teilnahme an Freiwilligenarbeit bietet die Regierung des Präfektorats Chiba gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen Workshops zum "omotenashi"-Prinzip, eine besondere Art japanischer Gastfreundschaft, für einheimische Schüler und andere an und organisiert freiwillige Aktivitäten. Die Regierung des Präfektorats setzt sich für die Einbindung aller Bürger in die 2020 Spiele ein. So wurde im laufenden Geschäftsjahr neben der Gründung eines speziellen Inspektionteams zu Untersuchungszwecken der Tauglichkeit und Barrierefreiheit von Gegenden um Makuhari Messe herum, wo die 2020 Spiele stattfinden werden, eine Brainstorming-Plattform für omotenashi eingerichtet.



OTS: Chiba Prefectural Government newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129958 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129958.rss2



Pressekontakt: Tomoyuki Tokairin Tokyo Olympic and Paralympic Games Division Regierung des Präfektorats Chiba Tel.: +81-43-223-2434 Email: chibaop2@mz.pref.chiba.lg.jp