Healthineers läutet erfolgreich Saison der Börsengänge ein

Es ist vollbracht: Der bisher größte Börsengang des Jahres - Healthineers (WKN: SHL1006 / ISIN: DE000SHL1006) - ist erfolgreich geglückt. Die Saison der Börsengänge wurde damit mit einem Erfolg eingeläutet. Privatanleger sollten dennoch nicht euphorisch reagieren.

Erfolgreicher Start. Mit einem Ausgabepreis von 28 Euro lagen die Healthineers-Aktien in der Mitte der Preisspanne von 26 bis 31 Euro. Der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis, wodurch bereits ordentliche Zeichnungsgewinne erzielt werden konnten. Im weiteren Handelsverlauf gelang es sogar diese auszuweiten. In der Spitze kletterte der Kurs bis auf 30,57 Euro. Offenbar hat das Thema "Medizintechnik" durchaus gezogen - auch wenn die Euphorie nicht überragend war. Aber als Weltmarktführer für MRT-Geräte hat Healthineers durchaus etwas zu bieten. Für interessierte Anleger dürfte vor allem der in drei Monaten anstehende Aufstieg in den MDAX von Relevanz sein. Dennoch sollten Anleger bis dahin genau hinsehen, wie sich die Aktie entwickelt.

