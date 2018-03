Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INNOGY - Nach dem Mega-Deal in der Energiewirtschaft geraten der Aufsichtsratschef von Innogy, Erhard Schipporeit, und sein Stellvertreter, Verdi-Chef Frank Bsirske, wegen ihrer Doppelrolle in die Kritik: Beide sitzen auch im Aufsichtsrat der Innogy-Mutter RWE AG, die die Tochter an Eon verkaufen will. "Das ist eine brisante Konstellation", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Thomas Hechtfischer. Auch wenn das Doppelmandat juristisch nicht zu beanstanden sei, hält es Hechtfischer für nicht opportun: "Das hat ein Geschmäckle." (Handelsblatt S. 20)

BER - Der Chef des geplanten neuen Berliner Flughafens BER, Engelbert Lütke Daldrup, hat den Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks für dessen Prognose kritisiert, der neue Flughafen werden "abgerissen und neu gebaut". Die Äußerung "kann ich nur als Unsinn bezeichnen", sagte Lütke Daldrup. Er forderte die Lufthansa auf, sich in Zukunft stärker in der Hauptstadt zu engagieren". (FAZ S. 15)

DEUTSCHE BANK - Vor den Quartalszahlen der Deutschen Bank wächst der Druck auf Vorstandschef John Cryan. Nach der Aufsichtsratssitzung am vergangenen Donnerstag zeichnet sich ab, dass der Befreiungsschlag nicht wie ursprünglich erhofft in den ersten drei Monaten des Jahres gelingen wird. Analysten sagen zwar bessere Zahlen voraus. Aber die Fortschritte werden wohl nicht ausreichen, um die Zweifel einflussreicher Investoren zu zerstreuen. (Handelsblatt S. 28)

GERMANIA - In der Fluggesellschaft Germania zeichnet sich ein Konflikt zwischen dem Unternehmen und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ab. Nachdem die Gewerkschaft die Gründung einer Tarifkommission bekanntgegeben hat, die Gehalts- und Manteltarifverträge sowie stärkere Arbeitnehmerrechte durchsetzen soll, setzt sich die Fluggesellschaft gegen Vorwürfe der Piloten zu den Beschäftigungskonditionen zur Wehr. (FAZ S. 19)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 01:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.