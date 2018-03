Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZAUSBAU - Bundeswirtschaftsminister Altmaier will den Netzausbau zur Chefsache machen und den Mittelstand bei Strompreisen entlasten. Altmaier betonte, Strom müsse auch bei einem Kohleausstieg "bezahlbar sein, insbesondere für die Industrie". Zudem müsse die Versorgungssicherheit "so hoch sein wie heute". Den raschen Ausbau der Stromnetze nannte er eine der "vordringlichsten Aufgaben". Die Beschleunigung wolle er gesetzlich forcieren, er könne sich ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz vorstellen. (Handelsblatt S. 4)

HANDELSSTREIT - Mit gravierenden Folgen für Europa rechnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, sollte der Handelskonflikt mit den USA eskalieren. "Würden Europa und die USA sich in einen Handelskrieg stürzen, würden Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten durch höhere Preise die Zeche zahlen", sagte Altmaier in einem Interview. "Lachender Dritter wären Länder, die mit Dumpingpreisen ihren Vorteil suchen." (Handelsblatt S. 4)

HANDELSSTREIT - Finanzminister Olaf Scholz hat vor den Folgen eines Handelskriegs mit den USA gewarnt. Scholz sagte: "Ich mache mir schon ernste Sorgen, dass die Grundlage unseres Wohlstands, der freie Handel, aufs Spiel gesetzt wird. Protektionismus ist nicht die Antwort auf die Schwierigkeiten unserer Zeit. Die Lage ist ernst." Der Finanzminister kündigte an, mit einer gemeinsamen europäischen Haltung auf die amerikanische Ankündigung zu reagieren, Strafzölle auf Autos zu erheben. "Wir werden der US-Seite unseren Standpunkt sehr deutlich machen - und auf die europäischen Freunde in der EU ist Verlass." (Bild)

RENTE - Sozialminister Hubertus Heil hat eine generelle Verlängerung der Lebensarbeitszeit kategorisch ausgeschlossen. Das werde es mit ihm nicht geben. Er nannte zudem einen Zeitplan für die Umsetzung der von Union und SPD vereinbarten Rentenreform. Er sei entschlossen, die Grundrente "bis spätestens zur Mitte der Wahlperiode umzusetzen". Schon in Kürze werde die Rentenformel verändert, damit es beim Rentenniveau von 48 Prozent bleibe. Langfristig könne die Rente nur gesichert werden, "wenn wir die Grundlage für die gesetzliche Alterssicherung verstärken", sagte der Minister. "Dazu wollen wir auch Selbstständige in die Rentenversicherung einbeziehen. Außerdem werden wir das System durch einen stärkeren Steuerzuschuss stabilisieren." Der Arbeitsminister stellte zudem Änderungen bei der privaten Altersvorsorge in Aussicht. "Wir müssen die Wirkungen der so genannten Riester-Rente genau prüfen", sagte Heil. (Funke Mediengruppe)

KOALITION - Politiker von Union und SPD zeigen sich genervt, dass die große Koalition bisher nicht zur Sacharbeit findet, sondern erbittert Grundsatzdebatten führt. Gemeint sind die von Innenminister Horst Seehofer (CSU) angestoßene Debatte, ob der Islam zu Deutschland gehöre, sowie die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gemachten Aussagen zu Hartz IV und Abtreibungen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer deutete an, dass nicht Minister diese Debatten führen sollten, sondern die Parteien. "Unionspolitiker wie Horst Seehofer und Jens Spahn bemühen sich erkennbar, das konservative Profil ihrer Parteien zu schärfen. Der eine als Parteichef, der andere scheint mit seinem neuen Job als Gesundheitsminister nicht ganz ausgelastet zu sein", sagte SPD-Vize Ralf Stegner. Es müsse klar sein, dass die Äußerungen nicht identisch mit der zukünftigen Regierungsarbeit seien. Die SPD werde sich nicht auf eine "Rechtsverschiebung der Koalition" einlassen. (Welt S. 5)

EU-WÄHRUNGSFONDS - Ein zentrales EU-Projekt droht am deutschen Grundgesetz zu scheitern: die Weiterentwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zum Europäischen Währungsfonds (EWF). Sollte es dabei, wie von der EU-Kommission gefordert, zu einer Übertragung von nationalen Hoheitsrechten in Haushaltsfragen kommen, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in einem Gutachten, sei eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig. Die Fürsprecher Union und SPD haben im Bundestag nur 56 Prozent der Stimmen, selbst unter Einschluss aller Grünen-Abgeordneten ergeben sich nur 65,7 Prozent. FDP, AfD und Linke könnten damit das Projekt blockieren. (Wirtschaftswoche)

BETRIEBSRÄTE - Die Gruppierung "Zentrum Automobil" erobert bei den Betriebsrats-Wahlen in sechs Werken bis zu 13 Prozent der Stimmen. Die IG Metall bleibt aber klar in der Übermacht. Die Gewerkschaften fordern nun mehr sichere Arbeitsverhältnisse und weniger befristete Jobs. (SZ S. 19)

HACKERANGRIFFE - Innerhalb der Bundesregierung werden rechtliche Möglichkeiten geprüft, inwieweit Angriffe auf die Computernetze des Bundes mit Gegenschlägen beantworetet werden können, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun in einem Interview. Zugleich betronte er, dass der öffentliche Dienst vor der Herausforderung stehe, geeignetes Personal für diese Aufgabe zu finden. (FAZ S. 1)

GATZER - Der neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) holt den langjährigen Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer zurück in das Ministerium, hieß es aus Regierungskreisen. Die Personalie könnte schon am Mittwoch im Kabinett sein, wenn auch die Besetzung vieler weiterer Staatssekretärsposten innerhalb der neuen Bundesregierung behandelt wird. (Handelsblatt)

SCHRÖDER - Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin hat vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen mit Russland Sanktionen auch gegen Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel gebracht. Klimkin sagte: "Es ist wichtig, dass es Sanktionen nicht nur gegen russische Regierungsmitglieder und russische Staatsunternehmen gibt, sondern auch gegen diejenigen, die im Ausland Putins Projekte vorantreiben. Gerhard Schröder ist für Putin weltweit der wichtigste Lobbyist. Es sollte deshalb geprüft werden, wie die EU hier handeln kann." (Bild)

CYBERKRIEG - In der Bundesregierung werden derzeit die rechtlichen Möglichkeiten geprüft, inwieweit Angriffe auf die Computernetze des Bundes mit Gegenschlägen beantwortet werden können. Das sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU). Zugleich betonte er, dass der öffentliche Dienst dann auch vor der Herausforderung stehe, geeignetes Personal für diese Aufgabe zu finden.

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.