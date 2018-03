Moneycab.com: Herr Sanche, Nutzmaschinenhersteller wie Bucher Industries, Caterpillar oder CNH Industrial gehörten in den letzten zwei Jahren eindeutig zu den Überfliegern an der Börse. Überrascht Sie das?

Jacques Sanche: Der Anstieg der Aktienkurse ist vorwiegend marktgetrieben. Das weltweite Wirtschaftswachstum hat massgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Der Aktienkurs von Bucher Industries profitierte von diesen konjunkturellen Verbesserungen und nicht zuletzt von der Ende 2016 einsetzenden Erholung im Landwirtschaftssektor. Bucher Industries kommt aber sicher auch zugute, dass die Firma schon seit Jahrzehnten für Langfristigkeit, Kontinuität und Stabilität steht. Das macht die Aktie bei Anlegern beliebt.

Die Produktivität der Erdscholle kann jährlich um zwei Prozent gesteigert werden. Haben Maschinen an dieser Flächenproduktivität den grössten Anteil, seit die Chemie etwas in Verruf geraten ist?

Chemie und Saatgut sind nach wie vor wichtige Faktoren in der Landwirtschaft. Hierfür werden wiederum geeignete Landmaschinen benötigt, die Dünger und Saatgut präzise und ressourcenschonend ausbringen. Da immer weniger Arbeitskräfte in der Landwirtschaft tätig sind, spielt die Mechanisierung eine umso bedeutendere Rolle, um höhere Erträge für die wachsende Weltbevölkerung zu produzieren.

Der US-Markt entwickelte sich vor allem für die Kuhn Group als grösste von Buchers fünf Divisionen weniger dynamisch als Europa. Das gleiche galt im letzten Jahr für Bucher Hydraulics. Ist das bereits der Vorbote des US-Protektionismus?

Über alle Divisionen gesehen, hat sich die Umsatzentwicklung in Nordamerika im letzten Jahr verbessert, wenn auch nicht überall auf hohem Niveau. Im Landwirtschaftssektor leiden die Landwirte noch unter tiefen Einkommen, die sich vor allem durch ein Überangebot an Getreide und entsprechend tiefe, volatile Preise erklären lassen. Zudem stagniert der Milchpreis in Nordamerika auf tiefem Niveau. Wir beobachten die politische Entwicklung in den USA natürlich sehr genau, konnten aber noch keine Verwerfungen ausmachen. Bislang ist noch offen, wie die angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ausgestaltet werden, oder welche Konsequenzen der Austritt der USA aus der NAFTA hätte. Klar ist aber, dass allfällige Massnahmen alle Maschinenhersteller gleichermassen treffen würden.

Im wichtigen Markt Grossbritannien führten die Unsicherheit bezüglich des Brexit-Entscheids und das schwächere Pfund zu einem langsameren Geschäftsverlauf. Hat das jetzt gedreht? Schliesslich hat das Pfund ja gerade einen erstaunlichen Turnaround hinter sich, und beim Brexit geht es nur noch um Details.

Grossbritannien ist vor allem für die ...

