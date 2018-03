Lenzing präsentiert neue Website >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Hello bank! 100 Weekend: bet-at-home... » Inbox: Kommende Woche im Fokus: AT&S,... Lenzing It's here! We are happy to present you our brand new website. How do you like it? &x25BA; https://www.lenzing .com/ Lenzing Mitglied in der BSN Peer-Group ATX Show latest Report (17.03.2018) Im ATX auf Pos. 12 (bezogen auf YTD %). Platz 7 im Umsatzranking YTD im ATX. Stefan Doboczky (CEO) Stephanie Kniep (IR) Robert van de Kerkhof (Board Member) Thomas Obendrauf (CFO) Heiko Arnold (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Zumtobel auf der Messe >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...