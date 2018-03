Mit der Erweiterung und Akkreditierung bedient der Konzern die gestiegene Nachfrage vor Ort nach hochwertigen Silicon- und Polymerprodukten. "Der Markt für Dicht- und Klebstoffe in Russland hat ein hohes Potenzial, was die Entscheidung zur Eröffnung des neuen Labors antrieb. Uns ist es wichtig, unsere Kunden technisch so schnell wie möglich zu unterstützen und dabei den lokalen Marktanforderungen Rechnung zu tragen", sagte Dr. Alexander Serov, Geschäftsführer von Wacker Russland. Die untersuchten Materialien kommen vor allem in der Bauindustrie zum Einsatz.

Maßgeschneiderte lokale Lösungen

Die neue Einrichtung bietet die Möglichkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...