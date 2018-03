Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Covestro wird ab heute im Dax notiert, ProSiebenSat.1 steigt dafür in den MDax ab, Daimler plant angesichts der hohen Nachfrage neue Werke und Apple arbeitet an der nächsten Generation von Super-Displays.

