Smart in der Hand oder schick am Armgelenk: Mobile Geräte sind voll im Trend und erobern immer mehr die SMT-Fertigungslinien und Produktionsprozesse. Mobile Applikationen samt Endgerät erleichtern das tägliche Schaffen. Doch neben Office-Anwendungen, Adress- und Bild-Verwaltung sowie E-Mail können aktuelle Smartphones wesentlich mehr, da sie mittlerweile nicht nur den persönlichen Alltag zahlreicher Anwender direkt beeinflussen, sondern durch ihre Leistungsfähigkeit und ihre Schnittstellen ein wesentliches Element in der Mensch-Maschine- beziehungsweise Mensch- Mensch-Kommunikation darstellen.

Zwar war die IT schon in den 1970er Jahren in die industrielle Produktion eingezogen, jedoch waren die "intelligenten" Ressourcen stets stationär. Doch aufgrund der zunehmend komplexen Produktionsprozesse, dem vermehrten Wartungs- und Service-Aufwand, gepaart mit immer kürzeren Produktionszyklen, steigenden Anforderungen an die Qualität und durch immer umfangreichere Regularien müssen grundsätzlich intelligente Ressourcen heute überall verfügbar sein. Die bisherige traditionelle "Ortsfestigkeit" schränkt die Flexibilität und Effizienz der Prozessorganisation ein. Daher müssen sich die IT-Ressourcen in den Prozessen ebenso frei bewegen können wie die Mitarbeiter, die mit ihnen arbeiten. Wie wirkt sich also die mobile Entwicklung auf den Einsatz von ERP- und MES-Lösungen aus? Für unsere exklusive Marktübersicht zu Manufacturing Executing Systems, kurz MES, haben wir die Experten der Branche befragt.

Mobile Geräte als Gesicht von Industrie 4.0

Längst hat Industrie 4.0 seinen Schrecken verloren. Doch befindet sich die vierte Revolution in einem steten Wandel, verändert sich mit der zunehmenden Digitalisierung die Interaktion mit den Systemen - auch, weil sich die Aufgaben der Bediener ändern. Jedoch bedeutet Industrie 4.0 nicht, dass intelligente Produktionskomponenten alles übernehmen werden. Dr. Friedrich Nolting, Geschäftsführer von Aegis Software Deutschland, erläutert: "Es werden mehr Anwendungen angefragt, die unsere Software auf mobilien Geräten in der Fertigung anzeigen." Damit spricht er so ziemlich allen MES-Anbietern aus dem Herzen. Und Christian Wefer, Marketing ...

