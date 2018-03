Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2263 USD und damit etwas weniger als am Freitagabend. Der amerikanische Dollar tendierte gegen viele Währungen fester, so auch gegenüber dem Schweizer Franken. Mit 0,9538 CHF liegt der Kurs damit etwas höher als zum Wochenschluss. Der Euro-Franken-Kurs notiert derweil mit 1,1698 ...

