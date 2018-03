Eine vom Wahlkampfteam von US-Präsident Trump angeheuerte Firma soll die Facebook-Profile von mehr als 50 Millionen Nutzern angezapft haben. Es ist bereits der dritte derartige Fall für Facebook in rund einem Jahr.

Facebook hat ein Problem und wird es einfach nicht los: Immer wieder nutzen Leute das soziale Netzwerk so aus, dass sie Wahlen beeinflussen und sogar die Demokratie untergraben können.

Die vom Wahlkampfteam des späteren US-Präsidenten Donald Trump angeheuerte Datenanalysefirma Cambridge Analytica hat laut Berichten der "New York Times" und des britischen "Guardian" vom Samstag die Facebook-Profile von mehr als 50 Millionen Nutzern ohne deren Genehmigung angezapft. Damit habe sie die privaten Social-Media-Aktivitäten eines Teils der Wählerschaft ausgenutzt, berichteten die Zeitungen.

Es ist bereits der dritte derartige Fall für Facebook in rund einem Jahr. Das Unternehmen hatte erst im September einräumen müssen, dass in den Monaten vor und nach der US-Wahl etwa 3000 Anzeigen mit polarisierenden Inhalten geschaltet worden seien. Die Auftraggeber säßen vermutlich in Russland. Und davor waren es Verbreiter von Fake News, die mit falschen Geschichten versuchten, die Stimmung in bestimmten Gruppen für ihre Zwecke aufzuheizen.

In allen drei Fällen spielte Facebook die mutmaßlichen Risiken zunächst herunter. Um Fake News und die russische Beeinflussung kümmerte das Unternehmen sich erst, als sich die Kritik von Nutzern, Experten und der Politik nicht legte. Jeder Fall machte zudem die widerstrebenden Interessen von Facebook deutlich: Zum einen muss das Netzwerk seine Nutzer beschützen, zum anderen braucht es deren Daten für seine höchst lukrative, zielgerichtete Werbung. Am späten Freitagabend teilte Facebook mit, ...

