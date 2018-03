Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Vor seinem Antrittsbesuch in Washington hat der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor den Folgen eines Handelskriegs zwischen Europa und den USA gewarnt. "Das wäre am Ende zu Lasten der Bürger in beiden Regionen", sagte Altmaier am Sonntag in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin laut AFP. Er betonte, dass Europa zu Kompromissen bereit sei. Bei seinen Gesprächen in Washington ab Montag wird Altmaier unter anderen mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross zusammentreffen. Altmaier sagte, alle seine Ansprechpartner seien spontan bereit gewesen, ihn zu treffen. "Für mich sind die Amerikaner noch immer unsere Verbündeten", betonte der Minister. "Ich möchte nicht, dass wir in einen Handelskrieg geraten zwischen Europa und den USA."

Fünfundvierzig Handelsverbände, die einen großen Teil der US-Wirtschaft repräsentieren, fordern indes die Trump-Regierung in einer Petition auf, die Pläne zur Erhebung von Strafzöllen für Produkte aus China fallen zu lassen. Stattdessen sollte die Regierung mit anderen Nationen zusammenarbeiten, um Peking zu drängen, ihre Beschränkungen für ausländische Firmen zu beenden. Die Auferlegen hoher Strafzölle, heißt es in einem Brief der Handelsgruppen, "würde eine Kettenreaktion mit negativen Folgen für die US-Wirtschaft auslösen, die zu Vergeltungsmaßnahmen führen."

TAGESTHEMA II

Der Brexit muss nach Einschätzung des zuständigen britischen Parlamentsausschusses wegen der zähen Verhandlungen mit der EU womöglich verschoben werden. In zentralen Fragen wie der künftigen Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland seien kaum Fortschritte erzielt worden, hieß es in einem neuen Bericht des Brexit-Ausschusses. Außenminister Boris Johnson und andere konservative Politiker widersprachen den Schlussfolgerungen des Gremiums. "Wenn grundlegende Aspekte der künftigen Partnerschaft im Oktober 2018 noch vereinbart werden müssen, sollte die Regierung eine begrenzte Ausweitung des Zeitraums gemäß Artikel 50 anstreben", hieß es in dem Bericht des Ausschusses.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PK

21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Covestro DAX + HERAUSNAHME - Prosiebensat.1 MDAX + NEUAUFNAHME - Aroundtown - Prosiebensat.1 - Rocket Internet MDAX + HERAUSNAHME - Covestro - Steinhoff International - Südzucker TecDAX + NEUAUFNAHME - Aumann - Isra Vision TecDAX + HERAUSNAHME - Adva Optical Networking - GFT Technologies SDAX + NEUAUFNAHME - Corestate Capital - Jost Werke - Steinhoff International - Südzucker SDAX + HERAUSNAHME - Aroundtown - Gerry Weber International - MLP - Rocket Internet Scale 30-Index + NEUAUFNAHME - Daldrup & Söhne Scale 30-Index + HERAUSNAHME - Ringmetall FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Royal Mail + HERAUSNAHME - Hammerson ATX + NEUAUFNAHME - AT&S Austria Technologie & Systemtechnik - FACC ATX + HERAUSNAHME - Agrana Beteiligungs-AG - Zumtobel Group

DIVIDENDENABSCHLAG

DIC Asset 0,64 EUR Total 0,62 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Konjunkturdaten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 (Volumen offen) 12:00 BE/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,0 bis 3,5 Mrd EUR, davon: 0,20-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 0,80-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 1,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2037 2,15-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2066

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.749,80 -0,22 Nikkei-225 21.480,90 -0,90 Schanghai-Composite 3.280,17 0,31 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.389,58 0,36 DAX-Future 12.405,50 0,10 XDAX 12.398,33 0,08 MDAX 25.626,99 -0,76 TecDAX 2.679,85 -0,65 EuroStoxx50 3.437,40 0,68 Stoxx50 3.015,58 0,64 Dow-Jones 24.946,51 0,29 S&P-500-Index 2.752,01 0,17 Nasdaq-Comp. 7.481,99 0,00 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,20% +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem großen Hexentanz stockt nun die Risikobereitschaft an den Börsen. DAX und Euro-Stoxx-50 werden erst einmal knapp behauptet erwartet. "Der Markt wartet zunächst auf die weitere Entwicklungen im Handelsstreit", sagt ein Händler. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Montag zu Gesprächen in Washington. Im Blick steht daneben das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. "Hier sollte es zu Versuchen kommen, einen Handelskrieg noch zu vermeiden", sagt ein Händler. Daneben rückt die Notenbanksitzung am Mittwoch in den Blick, erwartet wird eine weitere Leitzinserhöhung. Leicht negativ gesehen wird die anhaltende Yen-Stärke. Das belastet die Stimmung in Tokio und an einigen anderen asiatischen Märkten. Dagegen sollte der gegen den Euro wieder etwas festere Dollar die Stimmung stützen.

Rückblick: Freundlich - Börsen sind mit Aufschlägen ins Wochenende gegangen. Der große Verfall auf Optionen und Futures belastete zeitweise, ein nachgebender Euro sowie positive US-Vorgaben stützten aber. Die Angst vor einem Handelskonflikt und die Unsicherheiten rund um den Zerfall der US-Regierung stellten zumindest am Freitag keinen Belastungsfaktor dar. Unter den Einzelwerten stiegen Altice um 2,7 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen positiv überrascht hatten. Eni gewannen 2 Prozent. Der Energiekonzern will die Dividende um rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen und erwägt zudem ein Aktienrückkaufprogramm. In den vergangenen Wochen haben Statoil, BP und Royal Dutch Shell die Dividende erhöht bzw. Aktienrückkaufprogramme aufgelegt. Eni hatte nach dem Ölpreiscrash 2014 die Ausschüttungen massiv gekürzt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Das Börsendebüt der Siemens-Tochter Healthineers lief glatt. Schon der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Zum Handelsschluss notierten die Titel bei 30,20 Euro. Linde gerieten am Nachmittag unter kräftigeren Abgabedruck und führten mit Abgaben von 3,5 Prozent die Verliererliste im DAX klar an. Im Handel wurde auf die wachsenden Unsicherheiten wegen der geplanten Fusion mit Praxair verwiesen. Die EU hat die Prüfung der Fusion unterbrochen. Begründet wurde dies mit fehlenden Unterlagen. Bei Bechtle (-2 Prozent) wurde der Ausblick bemängelt. Die endgültigen Geschäftszahlen hätten allenfalls kleine Abweichungen geliefert. Borussia Dortmund gaben mit dem Ausscheiden des Klubs aus der Europaliga um 1,2 Prozent nach. Goldman Sachs hat das Kursziel von Adidas auf 225 von 215 Euro erhöht. Der Kurs stieg daraufhin um 0,6 Prozent auf 194,10 Euro. Daneben standen die Index-Veränderungen im Blick, besonders der Aufstieg von Covestro in den DAX. Die passiven Index-Fonds müssen die Aktien zum Schlusskurs in das Portfolio nehmen. Covestro verloren dennoch 2,5 Prozent. DAX-Absteiger Prosiebensat.1 gewannen dagegen 2,1 Prozent, die Titel werden künftig im MDAX gehandelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Der Handel sei freitagstypisch ruhig verlaufen, sagte ein Händler. Die neu an die Börse gekommene Healthineers-Aktie baute ihre Gewinne nachbörslich um 2,6 Prozent aus auf 31 Euro.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Auch wenn sich die Dynamik in Grenzen hielt, war es doch nach einer holprigen Woche ein versöhnlicher Abschluss. Unterstützung kam von Konjunkturdaten, die erneut die Stärke der US-Wirtschaft belegten. Wegen zahlreicher politischer Unwägbarkeiten wollten Anleger aber keine keine großen Risiken eingehen. Ein überzeugender Quartalsausweis verhalf der Aktie von Adobe zu einem Plus von 3,1 Prozent. Der Kurs von Eastman Kodak sprang um gut 12 Prozent nach oben. Zahlen und Ausblick des Unternehmens kamen gut an. Caterpillar rückten um 1,2 Prozent vor. Der Industriekonzern will eine Teilefabrik in Texas und möglicherweise auch eine Maschinenfabrik nahe Chicago schließen. Walmart rückten um 2,3 Prozent vor. Laut Medienberichten erwägt der Einzelhandelskonzern rund 7 Milliarden Dollar in den führenden indischen Online-Händler Flipkart Online Services zu investieren.

Am Anleihemarkt gaben die Kurse leicht nach. Die starken Konjunkturdaten sorgten für einen Rücksetzer nach einer starken Woche. Wie am Goldmarkt lastete zudem auch hier die Perspektive höherer Zinsen. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 2,84 Prozent.

