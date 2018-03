Silkeborg, 2018-03-19 08:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Share repurchase programme



The share buy-back programme runs as from 1 March 2017 and up to and including 28 March 2018. In this period, Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 1.5 billion, cf. Corporate Announcement No. 40/2017 of 22 August 2017, which announced an increase by DKK 1,000m of the existing share buy-back programme amounting to DKK 500m and also an extension of the programme to 28 March 2018 from the previous date of 29 September 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:





Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 4,028,200 355.22 1,430,916,320 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 12 March 2018 8,000 382.91 3,063,280 -------------------------------------------------------------------------------- 13 March 2018 11,000 391.07 4,301,770 -------------------------------------------------------------------------------- 14 March 2018 12,000 390.23 4,682,760 -------------------------------------------------------------------------------- 15 March 2018 12,000 384.41 4,612,920 -------------------------------------------------------------------------------- 16 March 2018 12,000 382.77 4,593,240 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 4,083,200 355.65 1,452,170,290 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 4,083,200 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 4.58% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.





Yours faithfully,



Jyske Bank



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Volume Price Venue Time CET 80 381,9 XCSE 20180316 9:00:02.492000 4 383,7 XCSE 20180316 9:03:22.758000 84 383,7 XCSE 20180316 9:03:22.778000 90 384,3 XCSE 20180316 9:06:51.105000 77 382 XCSE 20180316 9:10:22.721000 44 382,5 XCSE 20180316 9:15:54.374000 37 382,5 XCSE 20180316 9:15:54.374000 112 382,1 XCSE 20180316 9:18:39.969000 65 381,9 XCSE 20180316 9:24:27.142000 9 381,9 XCSE 20180316 9:24:27.142000 86 381,9 XCSE 20180316 9:28:45.992000 90 381,9 XCSE 20180316 9:34:55.395000 57 381,7 XCSE 20180316 9:40:47.314000 34 381,7 XCSE 20180316 9:40:47.314000 88 381,7 XCSE 20180316 9:42:46.937000 26 382,8 XCSE 20180316 9:47:18.043000 59 382,8 XCSE 20180316 9:47:18.043000 76 382,5 XCSE 20180316 9:52:30.259000 60 382,5 XCSE 20180316 9:55:27.936000 21 382,5 XCSE 20180316 9:55:27.958000 81 383 XCSE 20180316 9:59:19.334000 14 383 XCSE 20180316 9:59:19.334000 87 382,5 XCSE 20180316 10:03:53.722000 79 383,4 XCSE 20180316 10:08:24.204000 24 383,4 XCSE 20180316 10:08:24.204000 90 383,1 XCSE 20180316 10:12:34.720000 94 383 XCSE 20180316 10:16:41.467000 89 382,7 XCSE 20180316 10:18:07.625000 113 383,1 XCSE 20180316 10:22:16.896000 118 383,2 XCSE 20180316 10:30:13.250000 124 383,8 XCSE 20180316 10:34:14.314000 12 383,8 XCSE 20180316 10:34:14.314000 94 383,7 XCSE 20180316 10:36:07.178000 99 383,5 XCSE 20180316 10:36:26.505000 88 383,7 XCSE 20180316 10:42:35.228000 15 383,6 XCSE 20180316 10:45:21.919000 78 383,7 XCSE 20180316 10:46:25.809000 83 383,8 XCSE 20180316 10:52:45.072000 33 383,8 XCSE 20180316 10:52:45.072000 182 383,5 XCSE 20180316 10:54:05.498000 97 382,9 XCSE 20180316 11:00:10.916000 81 382,4 XCSE 20180316 11:05:06.652000 94 382 XCSE 20180316 11:13:11.753000 27 382 XCSE 20180316 11:13:11.753000 98 381,4 XCSE 20180316 11:19:27.558000 93 381,3 XCSE 20180316 11:20:37.649000 102 381,3 XCSE 20180316 11:20:37.649000 30 381,3 XCSE 20180316 11:26:05.966000 55 381,3 XCSE 20180316 11:26:05.966000 117 381,4 XCSE 20180316 11:35:53.197000 32 381,5 XCSE 20180316 11:43:48.178000 59 381,5 XCSE 20180316 11:43:48.178000 16 381,5 XCSE 20180316 11:43:48.178000 107 381,9 XCSE 20180316 11:47:40.849000 13 381,8 XCSE 20180316 11:49:59.358000 32 381,8 XCSE 20180316 11:49:59.515000 25 381,8 XCSE 20180316 11:49:59.515000 19 381,8 XCSE 20180316 11:49:59.591000 30 381,8 XCSE 20180316 11:49:59.611000 4 380,2 XCSE 20180316 11:54:44.619000 20 380,2 XCSE 20180316 11:54:44.622000 13 380,2 XCSE 20180316 11:54:44.633000 14 380,2 XCSE 20180316 11:54:44.680000 14 380,2 XCSE 20180316 11:54:44.763000 7 379,7 XCSE 20180316 11:59:44.614000 13 379,7 XCSE 20180316 11:59:44.678000 11 379,7 XCSE 20180316 11:59:44.747000 11 382,2 XCSE 20180316 12:08:45.887000 130 382,2 XCSE 20180316 12:08:45.887000 37 382,8 XCSE 20180316 12:13:04.751000 59 382,8 XCSE 20180316 12:13:15.606000 130 382,9 XCSE 20180316 12:16:08.673000 76 382,7 XCSE 20180316 12:22:16.814000 102 382,4 XCSE 20180316 12:39:20.862000 87 382,3 XCSE 20180316 12:39:36.798000 15 381,8 XCSE 20180316 12:47:57.090000 60 381,8 XCSE 20180316 12:47:57.090000 110 382 XCSE 20180316 12:59:55.114000 120 381,6 XCSE 20180316 13:03:56.804000 76 382,3 XCSE 20180316 13:11:12.044000 1 382,5 XCSE 20180316 13:21:25.014000 83 382,5 XCSE 20180316 13:21:25.014000 143 382,2 XCSE 20180316 13:33:20.229000 126 382,6 XCSE 20180316 13:37:53.871000 77 382,3 XCSE 20180316 13:44:28.474000 100 382,1 XCSE 20180316 13:44:28.519766 92 382,1 XCSE 20180316 13:44:28.519886 8 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.138489 51 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.138623 49 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.161832 103 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.161832 2 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.183546 98 382,1 XCSE 20180316 13:44:38.214429 3 382,1 XCSE 20180316 13:44:53.728030 2 382,1 XCSE 20180316 13:45:01.023874 95 382,1 XCSE 20180316 13:45:35.846535 81 382,6 XCSE 20180316 13:52:39.089000 71 382,1 XCSE 20180316 13:57:25.283882 29 382,1 XCSE 20180316 13:57:25.305007 110 382,1 XCSE 20180316 13:57:25.305041 131 382,7 XCSE 20180316 14:03:27.075000 73 382,8 XCSE 20180316 14:10:27.609000 97 382,9 XCSE 20180316 14:20:24.942000 31 382,9 XCSE 20180316 14:20:24.942000 96 382,4 XCSE 20180316 14:30:15.662000 108 382,7 XCSE 20180316 14:31:48.292000 100 382,1 XCSE 20180316 14:33:44.837039 87 382,1 XCSE 20180316 14:33:44.837154 28 382,5 XCSE 20180316 14:38:27.965000 38 382,5 XCSE 20180316 14:38:27.965000 28 382,5 XCSE 20180316 14:38:27.986000 86 382,7 XCSE 20180316 14:46:59.045000 94 383,4 XCSE 20180316 14:59:07.037000 113 383,4 XCSE 20180316 14:59:07.037000 117 383,4 XCSE 20180316 14:59:07.037000 42 383,4 XCSE 20180316 14:59:07.037000 94 383,4 XCSE 20180316 14:59:07.037000 92 383,4 XCSE 20180316 15:01:26.892000 162 383,4 XCSE 20180316 15:01:26.892000 19 383,4 XCSE 20180316 15:01:26.892000 32 383,6 XCSE 20180316 15:09:23.700000 79 383,6 XCSE 20180316 15:09:23.700000 137 383,6 XCSE 20180316 15:12:59.900000 156 383,8 XCSE 20180316 15:19:20.166000 90 383,8 XCSE 20180316 15:19:20.166000 111 383,8 XCSE 20180316 15:19:20.167000 20 384,1 XCSE 20180316 15:22:09.214000 61 384,1 XCSE 20180316 15:22:09.214000 32 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 34 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 34 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 15 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 49 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 49 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 61 383,9 XCSE 20180316 15:23:26.219000 79 384,1 XCSE 20180316 15:33:36.058000 33 384 XCSE 20180316 15:34:04.306000 96 384 XCSE 20180316 15:34:04.306000 140 384 XCSE 20180316 15:36:17.943000 113 384 XCSE 20180316 15:36:17.943000 82 384,3 XCSE 20180316 15:42:06.307000 2 384,3 XCSE 20180316 15:42:06.307000 2 384,3 XCSE 20180316 15:42:06.334000 27 384,1 XCSE 20180316 15:46:33.849000 79 384,1 XCSE 20180316 15:46:33.849000 38 384,3 XCSE 20180316 15:52:04.348000 64 384,3 XCSE 20180316 15:52:04.348000 144 384,3 XCSE 20180316 15:54:43.839000 91 384,3 XCSE 20180316 15:54:43.839000 78 383,9 XCSE 20180316 16:02:53.781000 76 383,6 XCSE 20180316 16:05:33.822000 73 382,7 XCSE 20180316 16:10:24.771000 110 382,3 XCSE 20180316 16:19:42.037000 96 382,7 XCSE 20180316 16:30:20.678000 125 382,6 XCSE 20180316 16:37:16.140430 120 382,6 XCSE 20180316 16:37:16.140430 2 382,6 XCSE 20180316 16:37:16.162131 2 382,6 XCSE 20180316 16:37:16.162153 291 382,6 XCSE 20180316 16:37:42.043339 85 382,6 XCSE 20180316 16:37:42.043385 999 382,3 XCSE 20180316 16:45:03.256841 1 382,3 XCSE 20180316 16:45:03.258877 60 389,1 XCSE 20180315 9:01:02.775000 34 389,1 XCSE 20180315 9:01:02.775000 35 389 XCSE 20180315 9:03:00.852000 35 389 XCSE 20180315 9:03:11.567000 89 388,9 XCSE 20180315 9:05:59.425000 131 388,7 XCSE 20180315 9:10:24.798000 86 389 XCSE 20180315 9:16:21.160000 19 389 XCSE 20180315 9:16:21.160000 14 388 XCSE 20180315 9:18:28.700000 2 388 XCSE 20180315 9:18:28.700000 58 388 XCSE 20180315 9:18:28.700000 100 386,9 XCSE 20180315 9:22:53.700000 1 386,9 XCSE 20180315 9:22:53.721000 79 386,3 XCSE 20180315 9:26:57.700000 72 385,9 XCSE 20180315 9:32:28.699000 75 385,5 XCSE 20180315 9:35:08.443000 31 384,9 XCSE 20180315 9:39:38.700000 46 384,9 XCSE 20180315 9:39:42.754000 1000 385,1 XCSE 20180315 9:40:48.384160 80 384,7 XCSE 20180315 9:44:02.699000 87 385,6 XCSE 20180315 10:00:28.059000 134 385,6 XCSE 20180315 10:00:28.059000 115 385,6 XCSE 20180315 10:00:28.059000 11 385,6 XCSE 20180315 10:00:28.059000 77 385 XCSE 20180315 10:02:43.537000 78 384,5 XCSE 20180315 10:06:31.102000 27 384,6 XCSE 20180315 10:10:52.195000 73 384,6 XCSE 20180315 10:10:52.195000 89 384,8 XCSE 20180315 10:12:39.532000 75 384,9 XCSE 20180315 10:13:05.368000 80 385 XCSE 20180315 10:17:50.831000 48 384,9 XCSE 20180315 10:22:31.698000 33 384,9 XCSE 20180315 10:22:31.698000 72 385 XCSE 20180315 10:26:09.130000 6 385 XCSE 20180315 10:26:09.163000 26 384,9 XCSE 20180315 10:28:04.583000 53 384,9 XCSE 20180315 10:28:04.583000 61 385 XCSE 20180315 10:31:16.145000 17 385 XCSE 20180315 10:31:16.145000 26 384,8 XCSE 20180315 10:36:03.699000 67 384,8 XCSE 20180315 10:36:03.699000 98 384,7 XCSE 20180315 10:39:08.597000 101 384,7 XCSE 20180315 10:42:21.715000 100 384,3 XCSE 20180315 10:43:28.068000 5 384,3 XCSE 20180315 10:43:28.068000 136 384,2 XCSE 20180315 10:48:04.910000 107 384,2 XCSE 20180315 10:48:04.910000 26 384 XCSE 20180315 10:51:29.166000 1 384 XCSE 20180315 10:51:29.166000 55 384 XCSE 20180315 10:51:29.166000 141 383,7 XCSE 20180315 10:59:41.017000 82 383,2 XCSE 20180315 11:01:02.808000 6 383,1 XCSE 20180315 11:01:42.143000 100 383,1 XCSE 20180315 11:01:42.165000 16 383,1 XCSE 20180315 11:01:42.625000 76 383,1 XCSE 20180315 11:08:05.525000 84 382,8 XCSE 20180315 11:13:02.374000 55 382,6 XCSE 20180315 11:19:12.267000 7 382,6 XCSE 20180315 11:19:12.268000 36 382,6 XCSE 20180315 11:19:12.268000 99 383,2 XCSE 20180315 11:25:57.545000 5 383,7 XCSE 20180315 11:28:14.855000 79 383,7 XCSE 20180315 11:28:14.855000 140 383,7 XCSE 20180315 11:28:14.855000 76 384,2 XCSE 20180315 11:35:14.421000 19 384,4 XCSE 20180315 11:41:00.504000 36 384,4 XCSE 20180315 11:41:00.504000 35 384,7 XCSE 20180315 11:44:04.933000 2 385,6 XCSE 20180315 11:49:49.591000 116 385,6 XCSE 20180315 11:49:49.591000 79 385,7 XCSE 20180315 11:55:00.107000 153 385,7 XCSE 20180315 11:55:00.107000 50 384,7 XCSE 20180315 12:00:59.135000 75 384,8 XCSE 20180315 12:06:38.455000 25 385,3 XCSE 20180315 12:11:49.575000 53 385,3 XCSE 20180315 12:11:49.614000 52 385,4 XCSE 20180315 12:21:09.699000 16 385,4 XCSE 20180315 12:21:09.699000 20 385,4 XCSE 20180315 12:21:09.720000 58 385,2 XCSE 20180315 12:23:27.254000 30 385,2 XCSE 20180315 12:23:27.254000 74 384,8 XCSE 20180315 12:27:50.285000 76 385 XCSE 20180315 12:37:03.875000 78 384,9 XCSE 20180315 12:41:55.675000 75 384,7 XCSE 20180315 12:48:48.898000 10 384,5 XCSE 20180315 12:50:24.894000 76 384,5 XCSE 20180315 12:50:24.894000 79 383,4 XCSE 20180315 12:58:23.098000 76 383,7 XCSE 20180315 13:06:09.956000 85 383,1 XCSE 20180315 13:14:36.765000 77 382,8 XCSE 20180315 13:20:53.033000 78 382,8 XCSE 20180315 13:28:24.042000 101 382,9 XCSE 20180315 13:30:02.743000 17 382,6 XCSE 20180315 13:37:00.700000 5 382,6 XCSE 20180315 13:37:00.700000 78 382,9 XCSE 20180315 13:39:00.700000 79 382,4 XCSE 20180315 13:47:23.802000 83 382,2 XCSE 20180315 13:53:47.324000 41 382,7 XCSE 20180315 14:01:02.020000 34 382,7 XCSE 20180315 14:01:02.020000 125 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.249124 120 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.249124 101 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.249124 95 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.249124 43 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.249124 16 382,3 XCSE 20180315 14:05:23.693899 77 382,1 XCSE 20180315 14:09:05.794000 77 382,1 XCSE 20180315 14:13:05.400000 85 382,4 XCSE 20180315 14:19:59.121000 125 382,2 XCSE 20180315 14:22:18.263000 83 382,4 XCSE 20180315 14:28:49.167000 84 382,3 XCSE 20180315 14:35:25.031000 78 382,2 XCSE 20180315 14:42:33.700000 78 382,3 XCSE 20180315 14:50:27.041000 74 383 XCSE 20180315 14:54:10.257000 134 383,2 XCSE 20180315 15:05:25.173000 88 382,8 XCSE 20180315 15:12:52.660000 57 382,7 XCSE 20180315 15:17:02.615000 33 382,7 XCSE 20180315 15:17:02.615000 74 382,6 XCSE 20180315 15:22:07.700000 105 382,7 XCSE 20180315 15:28:36.699000 75 382,5 XCSE 20180315 15:32:52.361000 79 382,8 XCSE 20180315 15:36:18.028000 141 382,8 XCSE 20180315 15:40:10.081000 42 382,8 XCSE 20180315 15:40:10.081000 35 382,8 XCSE 20180315 15:40:10.122000 103 382,7 XCSE 20180315 15:42:05.426000 10 382,7 XCSE 20180315 15:42:05.427000 100 382,7 XCSE 20180315 15:42:05.427000 3 382,7 XCSE 20180315 15:42:05.447000 63 382,7 XCSE 20180315 15:44:05.721000 16 382,7 XCSE 20180315 15:44:05.721000 110 383,8 XCSE 20180315 15:55:13.700000 3 383,8 XCSE 20180315 15:55:13.700000 218 384,4 XCSE 20180315 15:59:37.099000 218 384,4 XCSE 20180315 15:59:37.119000 108 384,4 XCSE 20180315 15:59:37.119000 215 384,8 XCSE 20180315 16:06:32.115000 1 384,8 XCSE 20180315 16:06:32.115000 190 384,8 XCSE 20180315 16:06:32.115000 53 384,4 XCSE 20180315 16:10:34.232000 23 384,4 XCSE 20180315 16:10:34.232000 18 384,5 XCSE 20180315 16:15:24.446000 107 384,5 XCSE 20180315 16:15:24.446000 109 384,5 XCSE 20180315 16:15:24.446000 76 385,3 XCSE 20180315 16:23:18.609000 100 385,5 XCSE 20180315 16:37:21.013000 9 385,5 XCSE 20180315 16:37:21.013000 64 385,3 XCSE 20180315 16:38:08.452000 60 385,3 XCSE 20180315 16:38:08.452000 25 385,3 XCSE 20180315 16:38:08.453000 131 385,3 XCSE 20180315 16:40:44.937000 76 385,2 XCSE 20180315 16:41:53.002000 80 385,7 XCSE 20180315 16:43:59.187000 69 385,7 XCSE 20180315 16:44:21.041000 449 385,6 XCSE 20180315 16:46:43.806307 79 385,6 XCSE 20180315 16:46:44.702437 16 385,6 XCSE 20180315 16:46:44.702475 1 389,8 XCSE 20180314 9:01:01.197000 1 389,8 XCSE 20180314 9:01:01.197000 5 389,8 XCSE 20180314 9:01:01.197000 79 389,5 XCSE 20180314 9:02:59.935000 90 390,8 XCSE 20180314 9:07:12.412000 64 390,2 XCSE 20180314 9:09:41.159000 21 390,2 XCSE 20180314 9:09:41.159000 92 392,2 XCSE 20180314 9:19:24.848000 33 392,4 XCSE 20180314 9:21:08.873000 59 392,4 XCSE 20180314 9:21:08.873000 47 391,5 XCSE 20180314 9:26:38.333000 36 391,5 XCSE 20180314 9:26:38.333000 53 390,4 XCSE 20180314 9:33:13.631000 25 390,4 XCSE 20180314 9:33:13.631000 87 389,3 XCSE 20180314 9:39:09.055000 63 389,4 XCSE 20180314 9:46:44.054000 31 389,4 XCSE 20180314 9:46:44.054000 81 389,4 XCSE 20180314 9:51:03.276000 93 390,1 XCSE 20180314 9:58:31.046000 130 390,3 XCSE 20180314 10:03:24.056000 47 390,9 XCSE 20180314 10:14:10.120000 58 390,9 XCSE 20180314 10:14:10.122000 78 390,8 XCSE 20180314 10:14:26.668000 80 391,8 XCSE 20180314 10:18:00.213000 54 391,8 XCSE 20180314 10:18:00.214000 81 392 XCSE 20180314 10:23:23.024000 30 392,1 XCSE 20180314 10:32:40.074000 66 392,1 XCSE 20180314 10:32:40.074000 104 392,3 XCSE 20180314 10:38:29.771000 73 392,2 XCSE 20180314 10:39:27.276000 33 392,3 XCSE 20180314 10:48:13.159000 169 392,3 XCSE 20180314 10:48:13.159000 39 392,3 XCSE 20180314 10:48:13.159000 76 391,9 XCSE 20180314 10:51:10.933000 97 392 XCSE 20180314 10:53:04.345000 82 392,2 XCSE 20180314 10:57:31.054000 19 392,2 XCSE 20180314 10:57:31.054000 75 392 XCSE 20180314 11:05:37.520000 17 392 XCSE 20180314 11:05:37.520000 88 391,3 XCSE 20180314 11:10:06.611000 76 391 XCSE 20180314 11:18:05.310000 7 391 XCSE 20180314 11:25:24.586000 88 391 XCSE 20180314 11:28:12.994000 90 391 XCSE 20180314 11:28:12.994000 71 391 XCSE 20180314 11:28:12.994000 24 390,9 XCSE 20180314 11:33:57.425000 45 390,9 XCSE 20180314 11:33:57.425000 97 391,2 XCSE 20180314 11:42:16.529000 102 391,1 XCSE 20180314 11:44:49.633000 76 391,1 XCSE 20180314 11:46:31.212000 76 391,1 XCSE 20180314 11:54:40.372000 86 391,7 XCSE 20180314 12:03:13.876000 54 392,2 XCSE 20180314 12:13:23.568000 85 392,2 XCSE 20180314 12:15:41.056000 45 392,2 XCSE 20180314 12:25:10.768000 45 392,2 XCSE 20180314 12:25:10.798000 68 391,8 XCSE 20180314 12:34:41.947000 8 391,8 XCSE 20180314 12:34:41.948000 75 392,4 XCSE 20180314 12:41:51.935000 78 392,1 XCSE 20180314 12:50:35.853000 80 391,9 XCSE 20180314 12:53:48.352000 75 391,6 XCSE 20180314 13:02:52.553000 3 391,7 XCSE 20180314 13:19:18.008000 72 391,7 XCSE 20180314 13:19:18.008000 78 391,5 XCSE 20180314 13:20:20.262000 72 391,1 XCSE 20180314 13:29:07.313000 9 390,5 XCSE 20180314 13:37:31.553000 65 390,5 XCSE 20180314 13:37:31.553000 85 390,6 XCSE 20180314 13:39:04.153000 77 390,9 XCSE 20180314 13:47:59.137000 53 390,6 XCSE 20180314 13:56:53.213000 22 390,6 XCSE 20180314 13:56:53.213000 73 389,6 XCSE 20180314 14:04:46.513000 41 389,7 XCSE 20180314 14:12:14.154000 19 389,7 XCSE 20180314 14:12:14.155000 17 389,7 XCSE 20180314 14:12:14.155000 77 389,8 XCSE 20180314 14:20:42.180000 57 389,9 XCSE 20180314 14:28:18.602000 173 389,9 XCSE 20180314 14:28:18.602000 96 389,5 XCSE 20180314 14:33:44.239000 143 389,1 XCSE 20180314 14:35:05.941000 55 389,1 XCSE 20180314 14:35:05.941000 7 389,1 XCSE 20180314 14:35:05.941000 48 389,3 XCSE 20180314 14:43:16.043000 50 389,3 XCSE 20180314 14:43:16.043000 48 388,9 XCSE 20180314 14:45:01.025000 100 388,9 XCSE 20180314 14:46:29.633000 47 388,9 XCSE 20180314 14:46:29.635000 107 389,4 XCSE 20180314 14:54:44.878000 75 389,4 XCSE 20180314 14:59:24.929000 77 389,5 XCSE 20180314 15:05:41.940000 144 389,7 XCSE 20180314 15:10:13.077000 18 389,7 XCSE 20180314 15:10:13.077000 48 389,7 XCSE 20180314 15:10:13.166000 81 389,5 XCSE 20180314 15:15:58.122000 143 389,9 XCSE 20180314 15:30:05.782000 7 389,9 XCSE 20180314 15:30:05.782000 2 389,9 XCSE 20180314 15:30:05.782000 185 389,9 XCSE 20180314 15:30:05.782000 12 389,5 XCSE 20180314 15:32:06.454000 18 389,5 XCSE 20180314 15:32:06.454000 47 389,5 XCSE 20180314 15:32:06.454000 104 389,4 XCSE 20180314 15:34:28.994000 93 389,4 XCSE 20180314 15:34:28.994000 84 389,8 XCSE 20180314 15:44:30.201000 4 389,8 XCSE 20180314 15:44:30.201000 47 389,8 XCSE 20180314 15:44:30.201000 116 390,1 XCSE 20180314 15:47:12.327000 71 390,1 XCSE 20180314 15:47:12.327000 1 390,1 XCSE 20180314 15:47:12.328000 115 390,1 XCSE 20180314 15:47:12.328000 7 390,1 XCSE 20180314 15:47:12.367000 165 390,2 XCSE 20180314 15:49:12.996000 75 389,8 XCSE 20180314 15:50:18.142000 122 389,6 XCSE 20180314 15:50:46.769000 85 389,4 XCSE 20180314 15:51:35.125000 75 389,3 XCSE 20180314 15:52:01.184000 19 389,5 XCSE 20180314 15:54:05.684000 110 389,5 XCSE 20180314 15:54:05.684000 94 389,3 XCSE 20180314 15:55:23.019000 53 389,4 XCSE 20180314 15:57:37.181000 172 389,4 XCSE 20180314 16:02:06.651000 83 389,4 XCSE 20180314 16:03:52.035000 391 389,4 XCSE 20180314 16:03:52.035000 190 389,6 XCSE 20180314 16:08:16.110000 81 389,9 XCSE 20180314 16:12:48.202000 97 390 XCSE 20180314 16:13:42.785000 35 390 XCSE 20180314 16:13:42.785000 69 390 XCSE 20180314 16:13:42.785000 81 389,9 XCSE 20180314 16:18:05.248000 230 389,9 XCSE 20180314 16:18:05.248000 52 389,9 XCSE 20180314 16:18:05.249000 29 389,9 XCSE 20180314 16:18:05.249000 77 389,9 XCSE 20180314 16:18:05.292000 159 389,8 XCSE 20180314 16:18:29.799000 224 389,8 XCSE 20180314 16:18:29.799000 4 389,6 XCSE 20180314 16:20:34.003000 74 389,6 XCSE 20180314 16:20:34.028000 96 389,6 XCSE 20180314 16:22:13.027000 45 389,6 XCSE 20180314 16:22:13.027000 80 389,6 XCSE 20180314 16:22:13.027000 16 389,6 XCSE 20180314 16:22:13.027000 68 389,5 XCSE 20180314 16:23:10.476000 62 389,5 XCSE 20180314 16:23:10.476000 65 389,4 XCSE 20180314 16:25:10.316000 80 389,4 XCSE 20180314 16:25:10.316000 127 389,6 XCSE 20180314 16:26:30.110000 26 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 1 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 49 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 27 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 50 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 70 389,9 XCSE 20180314 16:29:26.572000 95 389,8 XCSE 20180314 16:33:54.102000 55 389,8 XCSE 20180314 16:33:54.125000 40 389,8 XCSE 20180314 16:33:54.126000 63 389,8 XCSE 20180314 16:34:15.998000 32 389,8 XCSE 20180314 16:34:16.045000 129 389,7 XCSE 20180314 16:35:10.811000 89 389,6 XCSE 20180314 16:35:41.080000 18 389,6 XCSE 20180314 16:35:41.080000 5 389,3 XCSE 20180314 16:36:16.102000 40 389,3 XCSE 20180314 16:36:16.316000 79 389 XCSE 20180314 16:38:43.099548 169 389 XCSE 20180314 16:38:43.099548 121 389 XCSE 20180314 16:38:43.099548 25 389 XCSE 20180314 16:38:43.099548 231 389 XCSE 20180314 16:38:43.099733 7 384,6 XCSE 20180313 9:08:33.568000 75 385,2 XCSE 20180313 9:10:38.473000 22 385,2 XCSE 20180313 9:10:38.473000 91 385 XCSE 20180313 9:16:51.163000 107 386 XCSE 20180313 9:27:16.974000 79 386 XCSE 20180313 9:32:53.292000 1 386 XCSE 20180313 9:39:46.013000 76 386 XCSE 20180313 9:39:46.013000 87 389,1 XCSE 20180313 10:06:28.858000 89 389,3 XCSE 20180313 10:12:41.499000 93 389,6 XCSE 20180313 10:19:44.427000 91 389,3 XCSE 20180313 10:20:48.437000 91 388,8 XCSE 20180313 10:27:19.507000 87 388,7 XCSE 20180313 10:32:55.670000 131 388,9 XCSE 20180313 10:36:13.663000 129 389,2 XCSE 20180313 10:43:38.046000 36 388,8 XCSE 20180313 10:47:02.230000 78 388,8 XCSE 20180313 10:47:02.230000 77 388 XCSE 20180313 10:49:18.994000 76 387,2 XCSE 20180313 10:54:29.247000 83 387,4 XCSE 20180313 11:03:04.057000 119 387,5 XCSE 20180313 11:05:00.070000 34 387,4 XCSE 20180313 11:09:35.344000 117 388,1 XCSE 20180313 11:15:52.364000 133 388,3 XCSE 20180313 11:18:11.656000 74 388,1 XCSE 20180313 11:25:49.664000 43 388,2 XCSE 20180313 11:31:26.995000 34 388,2 XCSE 20180313 11:31:26.995000 160 388,6 XCSE 20180313 11:36:58.959000 73 388,6 XCSE 20180313 11:43:32.455000 72 389 XCSE 20180313 11:51:29.073000 158 389,6 XCSE 20180313 11:56:02.276000 78 389,7 XCSE 20180313 12:06:50.684000 140 390,1 XCSE 20180313 12:12:21.016000 76 389,4 XCSE 20180313 12:21:40.445000 107 390,6 XCSE 20180313 12:23:17.205000 72 389,4 XCSE 20180313 12:33:04.731000 109 389,9 XCSE 20180313 12:37:42.016000 76 390,2 XCSE 20180313 12:45:45.060000 102 390,7 XCSE 20180313 12:48:11.157000 115 390,5 XCSE 20180313 12:49:39.230000 45 391,7 XCSE 20180313 12:52:26.064000 66 391,7 XCSE 20180313 12:52:26.064000 88 391,9 XCSE 20180313 13:00:00.059000 74 391,6 XCSE 20180313 13:01:25.568000 33 391,6 XCSE 20180313 13:01:28.276000 79 391,1 XCSE 20180313 13:08:54.929000 105 391,1 XCSE 20180313 13:10:30.907000 7 391,7 XCSE 20180313 13:13:59.132000 500 391,8 XCSE 20180313 13:14:15.188820 581 391,8 XCSE 20180313 13:14:15.188820 282 391,8 XCSE 20180313 13:14:15.263612 100 392,2 XCSE 20180313 13:16:06.887189 265 392,2 XCSE 20180313 13:16:06.887228 635 392,2 XCSE 20180313 13:16:06.887258 73 392,7 XCSE 20180313 13:20:53.127000 142 392,7 XCSE 20180313 13:20:53.127078 358 392,7 XCSE 20180313 13:20:53.127125 7 392,4 XCSE 20180313 13:24:33.335000 86 392,2 XCSE 20180313 13:29:52.525000 7 393,7 XCSE 20180313 13:35:31.761000 74 393,2 XCSE 20180313 13:38:16.623000 47 391,7 XCSE 20180313 13:43:18.666000 31 391,7 XCSE 20180313 13:43:18.666000 1 391,2 XCSE 20180313 13:48:52.977000 8 391,5 XCSE 20180313 13:49:06.566000 75 391,5 XCSE 20180313 13:49:06.566000 91 391,3 XCSE 20180313 13:55:55.089000 79 392,6 XCSE 20180313 14:01:27.354000 95 393 XCSE 20180313 14:07:46.764000 94 392,2 XCSE 20180313 14:13:26.147000 82 392,5 XCSE 20180313 14:17:52.151000 100 392,7 XCSE 20180313 14:23:51.045000 2 392,7 XCSE 20180313 14:23:51.063000 73 392,1 XCSE 20180313 14:27:22.841000 85 392 XCSE 20180313 14:28:49.087000 12 392,6 XCSE 20180313 14:36:06.698000 57 392,6 XCSE 20180313 14:36:06.698000 37 392,6 XCSE 20180313 14:36:06.698000 41 392,6 XCSE 20180313 14:39:11.447000 49 392,6 XCSE 20180313 14:39:11.447000 90 392,2 XCSE 20180313 14:45:19.822000 80 392,2 XCSE 20180313 14:49:36.451000 100 391,9 XCSE 20180313 14:52:49.666000 27 391,9 XCSE 20180313 14:52:49.666000 62 392 XCSE 20180313 14:55:40.605000 9 392 XCSE 20180313 14:55:40.625000 67 392,1 XCSE 20180313 15:00:01.045000 54 391,9 XCSE 20180313 15:04:00.142000 99 392,3 XCSE 20180313 15:05:51.253000 77 392 XCSE 20180313 15:08:43.285000 75 392 XCSE 20180313 15:11:51.231000 79 392,4 XCSE 20180313 15:15:24.044000 112 392,6 XCSE 20180313 15:17:14.988000 50 392,6 XCSE 20180313 15:17:14.988000 82 392,5 XCSE 20180313 15:24:54.735000 98 392,5 XCSE 20180313 15:26:00.919000 75 392,4 XCSE 20180313 15:31:39.020000 117 393,1 XCSE 20180313 15:35:22.044000 7 392,8 XCSE 20180313 15:36:35.774000 85 392,8 XCSE 20180313 15:36:35.774000 100 392,8 XCSE 20180313 15:36:35.774000 41 392,8 XCSE 20180313 15:36:35.799000 86 392,7 XCSE 20180313 15:41:31.381000 101 393,2 XCSE 20180313 15:45:46.782000 99 393,7 XCSE 20180313 15:49:57.027000 114 393,7 XCSE 20180313 15:51:41.218000 109 393,7 XCSE 20180313 15:51:41.218000 79 393,9 XCSE 20180313 15:55:35.789000 78 393,4 XCSE 20180313 15:59:17.014000 72 392,7 XCSE 20180313 16:03:14.539000 75 392,9 XCSE 20180313 16:07:42.788000 1 392,9 XCSE 20180313 16:07:42.788000 86 392,1 XCSE 20180313 16:12:17.097000 73 391,8 XCSE 20180313 16:17:46.601000 77 391,1 XCSE 20180313 16:24:12.097000 14 389,9 XCSE 20180313 16:33:41.063000 57 389,9 XCSE 20180313 16:33:41.063000 74 390,1 XCSE 20180313 16:40:53.917000 55 389,8 XCSE 20180313 16:44:52.486000 79 380,7 XCSE 20180312 9:03:09.803000 159 380,7 XCSE 20180312 9:12:41.646000 73 381,5 XCSE 20180312 9:17:17.600000 2 381,5 XCSE 20180312 9:17:17.600000 82 382,5 XCSE 20180312 9:23:32.437000 2 381,9 XCSE 20180312 9:29:23.123000 45 381,9 XCSE 20180312 9:29:25.912000 105 381,4 XCSE 20180312 9:36:57.209000 99 382,5 XCSE 20180312 9:45:20.137000 97 383,6 XCSE 20180312 9:53:41.496000 79 383,4 XCSE 20180312 9:57:49.339000 78 383,6 XCSE 20180312 10:02:42.790000 87 383,3 XCSE 20180312 10:04:29.389000 81 383,3 XCSE 20180312 10:12:02.360000 79 382,9 XCSE 20180312 10:16:18.457000 88 382,9 XCSE 20180312 10:22:11.753000 74 382,9 XCSE 20180312 10:25:01.176000 5 383,3 XCSE 20180312 10:38:31.999000 104 383,3 XCSE 20180312 10:39:24.132000 106 383,3 XCSE 20180312 10:40:29.501000 77 384 XCSE 20180312 10:51:36.612000 146 384 XCSE 20180312 10:51:36.612000 21 384 XCSE 20180312 10:51:36.612000 79 383,9 XCSE 20180312 11:00:21.267000 98 384,3 XCSE 20180312 11:05:15.071000 136 384,2 XCSE 20180312 11:09:52.086000 30 383,7 XCSE 20180312 11:14:38.132000 45 383,7 XCSE 20180312 11:15:17.840000 1 383,7 XCSE 20180312 11:15:17.841000 143 384 XCSE 20180312 11:27:19.229000 51 384,1 XCSE 20180312 11:37:54.807000 102 384,1 XCSE 20180312 11:37:54.807000 47 384,1 XCSE 20180312 11:37:54.807000 72 383,9 XCSE 20180312 11:51:30.318000 75 383,8 XCSE 20180312 11:54:12.708000 98 383,7 XCSE 20180312 11:58:08.832000 1 383,7 XCSE 20180312 11:58:08.832000 74 383 XCSE 20180312 12:02:43.771000 75 382,7 XCSE 20180312 12:15:10.099000 75 383,1 XCSE 20180312 12:24:04.066000 94 383,1 XCSE 20180312 12:30:59.585000 76 382,7 XCSE 20180312 12:43:06.092000 38 383 XCSE 20180312 12:53:07.616000 34 383 XCSE 20180312 12:53:07.616000 18 383,4 XCSE 20180312 13:00:37.244000 54 383,4 XCSE 20180312 13:00:37.244000 83 383,7 XCSE 20180312 13:10:07.498000 35 383,1 XCSE 20180312 13:22:03.624000 39 383,1 XCSE 20180312 13:22:03.670000 73 383,2 XCSE 20180312 13:32:41.231000 74 383,4 XCSE 20180312 13:36:20.143000 73 383 XCSE 20180312 13:45:01.020000 73 382,9 XCSE 20180312 13:55:35.400000 79 382,6 XCSE 20180312 14:06:15.568000 44 382,5 XCSE 20180312 14:16:33.309000 32 382,5 XCSE 20180312 14:16:33.309000 54 381,8 XCSE 20180312 14:25:56.849000 23 381,8 XCSE 20180312 14:25:56.873000 97 382,1 XCSE 20180312 14:38:08.991000 125 382,6 XCSE 20180312 14:44:43.285000 77 382,2 XCSE 20180312 14:53:48.397000 79 382,1 XCSE 20180312 15:03:03.169000 104 382 XCSE 20180312 15:14:48.460000 99 381,9 XCSE 20180312 15:22:34.016000 100 381,8 XCSE 20180312 15:23:41.214520 100 381,8 XCSE 20180312 15:23:41.214615 2 381,8 XCSE 20180312 15:23:41.214617 41 381,8 XCSE 20180312 15:23:41.234763 6 381,9 XCSE 20180312 15:29:06.414000 74 381,9 XCSE 20180312 15:30:04.466000 21 381,8 XCSE 20180312 15:30:52.864029 7 381,8 XCSE 20180312 15:30:58.198762 31 381,8 XCSE 20180312 15:30:58.198804 109 382,3 XCSE 20180312 15:38:31.299000 120 383,2 XCSE 20180312 15:50:55.549000 102 383,5 XCSE 20180312 15:53:45.084000 72 383,3 XCSE 20180312 16:01:50.095000 77 383,2 XCSE 20180312 16:04:24.918000 74 382,8 XCSE 20180312 16:09:55.020000 22 383,5 XCSE 20180312 16:14:50.805415 1 383,5 XCSE 20180312 16:14:50.805415 61 383,5 XCSE 20180312 16:14:50.805415 84 383,5 XCSE 20180312 16:15:46.752000 162 383,5 XCSE 20180312 16:15:46.752615 254 383,5 XCSE 20180312 16:15:46.752646 72 383,4 XCSE 20180312 16:23:51.773000 255 383,1 XCSE 20180312 16:27:32.016000 42 383,1 XCSE 20180312 16:27:32.016000 1 383,1 XCSE 20180312 16:27:32.016000 181 382,8 XCSE 20180312 16:28:10.295000 83 382,8 XCSE 20180312 16:28:10.362000 100 383,1 XCSE 20180312 16:29:12.595000 118 382,9 XCSE 20180312 16:31:02.832000 118 382,9 XCSE 20180312 16:31:07.324000 14 382,9 XCSE 20180312 16:31:07.324000 77 382,4 XCSE 20180312 16:38:45.041000 140 382,4 XCSE 20180312 16:38:45.041387 210 382,4 XCSE 20180312 16:38:45.041425 111 382,5 XCSE 20180312 16:46:12.372826 411 382,5 XCSE 20180312 16:46:17.055765



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=668957