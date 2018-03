Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. Also geht alles weiter wie bisher? Sechs Fragen, die sich der Westen nun stellen sollte.

Es ist leicht für alles Schlechte den Russen verantwortlich zu machen. Trumps Wahl? Russische Hacker. Brexit? Russische Internet-Manipulation. Die Rückkehr des eisigen Wetters nach Berlin? Eine sibirische Frost-Verschwörung. An allem ist der Russe schuld. Und der Russe ist natürlich der Fies- und Finsterling Wladimir Wladimirowitsch Putin.

Das ist genauso einfach wie dumm. Allerdings gibt es eine zweite Gefahr der Vereinfachung: Der Russe wolle das alles so, wir müssten seinen Willen akzeptieren. In diesem Falle ist der Russe dann jenes unbekannte Wesen, das ausgerechnet am 4. Jahrestag der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim an die Urnen gerufen wurde, um, ja um was? Um sein Kreuz zu machen. Und wo? An der richtigen Stelle natürlich. Und die ist - so erklären uns alle, die mit Russland Geschäfte machen - eben jener Wladimir Wladimirowitsch Putin.

Wie herum man es also momentan dreht, in Russland kommt immer Putin heraus. Laut Wahlkommission hat er die Präsidentenwahl mit rund 76,7 Prozent der Wählerstimmen gewonnen.

Nun aber kommt es zum beiderseitigen Weiter-so. Putin bleibt bei seiner Staatswirtschaft, in der vom Kreml kontrollierte Konzerne den Großteil der Industriebetriebe stellen und in anderen Ländern der Region und anderen Schwellenländern ein Wirtschaftswachstum produzieren. Der neue, alte Staatschef hat erfolgreich bewiesen, dass er sowohl jedwede Opposition als auch den freien Unternehmergeist seiner Landsleute kaputtregulieren kann. Warum also sollte er seine repressive Innenpolitik ändern? Und warum seine aggressive Außenpolitik, wo doch niemand ihm ernsthaft Schranken setzt?

Und auch der Westen dürfte ein Weiter-so zelebrieren mit Worthülsen wie "den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen". Worüber aber mit Putin reden und vor allem, was tun wenn er sich nicht an Abmachungen und getroffene Vereinbarungen hält? Wenn er seine Internet-Troll-Armee im Verbund mit Pseudo-TV-Sendern wie Russia Today (RT) sich in Wahlen in anderen Ländern einmischt?

Wenn sein Cyberheer mit Internet-Attacken Firmenrechner oder Behördennetzwerke anderer Staaten manipuliert? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...