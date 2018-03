Der Marktführer für Musikstreaming, Spotify, veranstaltete diese Woche seinen ersten Investorentag, bevor er dann an die Börse geht. Das Unternehmen muss vor dem 2. Juli gehandelt werden kann, um sich von einigen Wandelanleihen zu befreien, die ziemlich belastende Bedingungen mit sich brachten, was für Spotify seit fast zwei Jahren ein Überhang ist. All diese Schulden wurden nun in Eigenkapital umgewandelt, aber die Mehrheit von ihnen würde Spotify auf die Füße fallen, falls man die Frist versäumt.



Nun, Spotify bestätigte während der Veranstaltung, dass man es locker schaffen wird. Die Aktien werden am 3. April, also in weniger als drei Wochen, ...

