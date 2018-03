IRW-PRESS: Goldex Resources Corporation: Goldex Resources Corporation: Korokoro Gold Projekt Mali, Afrika

Im Jahr 2017 begann Goldex, ein Goldprojekt in Westafrika zu identifizieren, das möglicherweise die Grundlage für ein bedeutendes Goldminenunternehmen schaffen könnte. Für unsere Entscheidung waren bestimmte Kriterien wie der Standort des Projekts und die Geologie entscheident. Mali ist der drittgrößte Goldproduzent in Afrika und beherbergt mehrere Minen mit mehr als 4 Millionen Unzen an Gold und hat eine starke Bergbaukultur. Wir suchen Vermögenswerte mit Entwicklungsplänen, idealerweise mit Umweltgenehmigungen und Bergbaulizenzen sowie ein Team in den jeweiligen Ländern die Goldex ins Visier genommen hat. Die Korokoro Liegenschaft erfüllte all diese Kriterien. Das am 26. Februar 2018 bekannt gegebene Immobilien-Joint-Venture-Abkommen von Korokoro erfüllte alle diese Kriterien.

Korokoro JV Partner

RexMetal, S.A.R.L. ("REX") 10%. Die Korokoro-Lizenz wurde REX von der malischen Regierung erteilt. Der Präsident von REX, Mme. Djeneba Samake, ist auch der Präsident der Mali Woman's Mining Association, die 536 aktive Mitglieder hat.

Geo-Sys-Tech S.A.R.L. ("GEO") 39% Die wichtigsten Anteilseigner von GEO sind eine Gruppe von fünf erfahrenen Experten für Geologie, Bergbau, Erzaufbereitung, Instandhaltung, Logistik und Sicherheit (92%) und zwei malische Bürger (8%), die einen tiefen Bergbau Einblick haben, verbunden mit Verständnis der politischen Situation und der familiären Beziehungen in der Republik Mali und in der lokalen Umgebung.

GEO ist der Entwickler des Korokoro - Projekts und ihr Projektmanager, Dr. Uros Herlec, hat einen Doktortitel in Geologie und ist ein professioneller Naturwissenschaftler, der bei der Berufsorganisation Slowenische Geologische Gesellschaft registriert ist und ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Föderation der Geologen. Dr. Herlec war fünf Jahre lang Präsident der Slowenischen Geologischen Gesellschaft und drei Jahre lang Vizepräsident der Europäischen Föderation der Geologen. Dr. Herlec hat eine feste Anstellung an der Universität von Ljubljana, Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Abteilung für Geologie. Dr. Herlecs Forschungs- und Beratungsgebiete waren Erz-genetische Studien, Ökonomische Geologie, Erzmineralogie und Mikroskopie, Geochemie, Erzabbaumethodologie, Karstgeologie, Geoheritage. Dr. Herlec hat zusammen mit seinen Kollegen von der Universität Ljubljana den Entwicklungsplan von GEO geleitet.

Nachdem die Explorationsbohrungen in einer Tiefe von 30 Metern abgeschlossen wurden, fordert der GEO-Entwicklungsplan weitere tiefere Bohrungen, erforderlich um tiefere Entwicklungsarbeiten vorzunehmen. Angebohrt soll das mineralisierte Hartgestein werden, um Daten für die spätere Entwicklung des tieferen Teils einer Tagebaugrube und auch des Untergrundes zu liefern, da nach einem theoretischen Ansatz goldreiche Zonen dem Kontakt von Granit und Sandstein folgen.

GEO und REX haben dem Unternehmen geologische Berichte zur Verfügung gestellt. REX-Berichte weisen darauf hin, dass Laterit den Großteil der Konzession mit einer Dicke von bis zu 6-10 Metern abdeckt. Die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Berichte weisen darauf hin, dass die Exploration aus geologischen Kartierungen, Geochemie, Geophysik und Umfragen der Japan International Cooperation Agency und anderer Unternehmen bestand. Ein Teil der Explorationsarbeiten umfasste 647 Bohrmeter in 315 Bohrlöchern und 439 geochemische Proben. Die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Berichte von GEO deuten darauf hin, dass die Exploration entlang des vielversprechenden mineralisierten, hydrothermisch veränderten Kontakte von Granit-Batolithen und präkambrischen Lithsandsteinen die derzeit bekannte Mineralisierung des Konzessionsgebiets erheblich vergrößern könnte.

Laufend - Projektentwicklung

- Datenzusammenstellung

- Probenahme und Überprüfung

- Metallurgische Tests

- Machbarkeits- und Verarbeitungsoptionen

- Minenplanung

- Bohrplan zur Bestätigung und Erweiterung der Mineralisierung

Herr Andrew Dacey, MSc, R. P. Geo, eine qualifizierte Person gemäß der Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden überprüft und die hierin enthaltene Offenlegung genehmigt. Herr Dacey ist unabhängig von der Gesellschaft, da er kein leitender Angestellter oder Aktionär ist.

Der Verwaltungsrat ist mit diesem neuen Joint Venture sehr zufrieden und sieht der Entwicklung der ersten Liegenschaft des Unternehmens in Westafrika mit Spannung entgegen.

CHARLES ROSS, Präsident

GOLDEX RESOURCES CORPORATION

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Aussagen sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, wie sie hierin und an anderen Stellen in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei kanadischen Wertpapierregulierungsbehörden offengelegt werden. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie "werden", "planen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglich", "sollten" und ähnliche Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukunftsgerichtete Ereignisse und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management auf der Grundlage des Geschäfts und der Märkte in denen das Unternehmen tätig ist, als angemessen erachtet werden, und ebenfalls betrieblichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher unter Berücksichtigung solcher Faktoren ausgelegt werden. Es kann Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Erwartungen oder Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und das Unternehmen uebernimmt keine Haftung für Offenbarungen in Bezug auf eine andere Entität hierin.

Regionale Geologie und Lage von Korokoro und Hauptlagerstätte

