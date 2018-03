Die "Westfälischen Nachrichten" zu Abtreibungsdebatte:

"Die Diskussion um das Werbeverbot für Abtreibungen hat Formen angenommen, die dem Ernst des Themas nicht gerecht werden. Deutlich wird einmal mehr ein Werteverlust und eine Geringschätzung des Rechts auf Leben in allen seinen Phasen. (...) Was die begüterte Gesellschaft in Deutschland braucht, sind ein waches Gewissen für die Einzigartigkeit des Lebens und ein klarer Blick für die Not vieler Frauen, die leider oft mit der Verantwortungslosigkeit von Männern einhergeht."/al/DP/she

