Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will sich bei einem Treffen der Finanzminister der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte vehement gegen neue Handelsschranken einsetzen. "Ich halte nichts von der Idee des US-Präsidenten, Strafzölle zu erheben", sagte Scholz der Deutschen Presse-Agentur vor dem G20-Treffen in Buenos Aires. "Der Protektionismus ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, er sollte kein Mittel der Politik sein, um auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu reagieren", so Scholz.

Er sei ein Anhänger des freien und fairen Handels. "Das werde ich in Argentinien auch deutlich machen", betonte Scholz mit Blick auf das G20-Treffen von Finanzministern und Notenbankchefs, an dem er am Sonntag und Montag in der argentinischen Hauptstadt teilnimmt.

US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium zum Schutz der US-Industrie verhängt. Und er droht auch mit Strafzöllen auf Autos etwa von BMW und Mercedes-Benz. Es wurde erwartet, dass Scholz auch US-Finanzminister Steven Mnuchin in Buenos Aires trifft. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will parallel in Washington für eine Abkehr von den Plänen werben, die weltweit eine Spirale des Protektionismus in Gang setzen, Waren verteuern und viele Arbeitsplätze gefährden könnten./ir/DP/she

