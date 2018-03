Bei der Umbildung der chinesischen Regierung ist Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, zum Vizepremier aufgestiegen. Auf der Jahrestagung des Volkskongresses am Montag in Peking wurde der 66-Jährige entgegen ersten Erwartungen aber nicht gleichzeitig auch Zentralbankchef. Doch ist Liu He als Vizeregierungschef maßgeblich für die Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig und steht über dem Zentralbankchef.

Neuer Chef der Zentralbank wurde Yi Gang. Der Aufstieg des 59-jährigen bisherigen Vizechefs signalisiert Kontinuität an der Spitze der Zentralbank, die zuletzt 15 Jahre lang von dem international geschätzten Zhou Xiaochuan (70) geführt worden war. Außenminister blieb der erfahrene Wang Yi, der zusätzlich zum Staatsrat aufrückte - eine Position, die im Rang höher steht.

Weitere Vizepremiers wurden das Mitglied im mächtigen Ständigen Aussschuss des Politbüros, der frühere Shanghaier Parteichef Han Zheng, sowie Sun Chunlan und Hu Chunhua, die beide im Politbüro sitzen./lw/DP/stk

